Matrimonio a prima vista, tutte le coppie sono scoppiate tranne 2: chi sono

Il programma che cerca di far sbocciare gli amori, in realtà, ne ha costruiti ben pochi: quali sono le coppie che hanno resistito

Matrimonio a Prima Vista Italia 8 è pronto a sbarcare in chiaro su Real Time da mercoledì 16 febbraio (il programma è invece disponibile sulla piattaforma Dicovery+ dal 26 gennaio). Come al solito il format prevede di far sposare tre coppie, individuate dagli “esperti d’amore” Mario Abis, sociologo, Nada Loffreddi, sessuologa e psicoterapeuta, e Andrea Favaretto, life coach. Protagonisti dell’ottava edizione sono stati Antonio e Giorgia, Gianluca e Giorgia, e Mattia e Cristina. L’esperimento socio-televisivo, per ora, ha dato risultati ottimi sul fronte degli ascolti (la trasmissione ha una florida nicchia di telespettatori) mentre ha avuto risultati non soddisfacenti per quel che riguarda gli studi degli “esperti”. Questi, teoricamente, dovrebbero aiutare a far sì che le anime gemelle si incontrino e si ‘incastrino. Di fatto, però, sono stati pochissimi coloro che hanno proseguito in modo stabile l’avventura sentimentale una volta calato il sipario dello show. Soltanto 2 coppie su 21 hanno dato seguito alla favola d’amore…

Matrimonio a prima vista 7, che fine hanno fatto le coppie

Guardando alla settima stagione del programma, ecco che piega hanno preso le storie proposte: Martina Manoni e Davide Graceffa si sono detti addio al termine del programma, ritenendo che non ci fossero i presupposti per imbastire qualcosa di serio. Pure il legame nato tra Dalila Cantagallo e Manuel Felici ha avuto un epilogo non roseo, nonostante inizialmente pareva che ci fosse uno speranzoso feeling. Sergio Capozzi e Jessica Gregorio hanno trovato terreno fertile su cui costruire una love story concreta e oggi sono ancora marito e moglie.

Matrimonio a prima vista Italia: quali coppie stanno ancora insieme e quali no

Come poc’anzi accennato, tra le 21 coppie che hanno deciso di mettersi alla prova nel programma, soltanto due hanno resistito. Una è quella appunto formata da Sergio e Jessica, l’altra è quella di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi. I due hanno partecipato alla sesta edizione. Scoccò davvero la scintilla, tanto che nel settembre 2021 sono arrivate le nozze. Per le restanti 19 coppie c’è stato il naufragio, anche per Francesca Musci e Stefano Protaggi. Si tratta dell’unione più duratura della storia della trasmissione. Sposatisi nel 2017, durante la seconda stagione di Matrimonio a prima vista Italia, hanno coltivato una relazione lunga quattro anni. Poi l’addio nel 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina_lapeda (@martina_pedaletti)

Matrimonio a prima vista, intrecci tra edizioni differenti

Ci sono casi di curiosi intrecci ‘extra stagionali’, vale a dire di love story sbocciate tra alcuni protagonisti di edizioni differenti. Francesca Musci, dopo essersi lasciata con Protaggi, si è fidanzata con Andrea Ghiselli, che sbarcò nella quinta edizione di Matrimonio a prima vista, sposando Nicole Soria (a fine programma cu fu l’addio). E non è tutto: a inizio 2022, Musci e Ghiselli hanno annunciato di aspettare un figlio. Finiti qui gli intrecci? Assolutamente no, basti pensare che Ghiselli ha pure avuto una storia con Sitara Rapisarda, donna che partecipò alla sua stessa edizione venendo accoppiata con Gianluca Epifani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)



Altro caso di intreccio ‘extra stagionale’ è stato quello di Nicole Soria (5ª edizione) e Marco Rompietti (4ª edizione) a cui si aggiunge quello di Giorgia Pantini (anche lei 5ª edizione) e Fabio Peronespolo (6ª edizione), ad oggi felicemente fidanzati.

Matrimonio a prima vista, l’elenco di tutte le coppie e gli epiloghi delle storie