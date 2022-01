Matrimonio a prima vista: Francesca e Andrea aspettano un figlio

Francesca Musci di Matrimonio a prima vista è incinta! Chi è il futuro papà? Un altro ex protagonista del programma: il suo fidanzato Andrea Ghiselli. Non sono stati gli esperti a formare questa coppia, ma quando nasce un amore è sempre una gioia e a quanto pare quello sbocciato tra Francesca e Andrea darà presto il suo frutto più bello. I due hanno annunciato poco fa di essere in dolce attesa, postando una foto sui loro profili social in cui non hanno nascosto la felicità. Sebbene in pochi avrebbero scommesso su questa coppia pare che invece facciano sul serio, al punto da scegliere di diventare genitori insieme.

Andrea Ghiselli e Francesca Musci aspettano un figlio e sarà anche il primo che nascerà grazie al programma! Si può considerare un figlio di Matrimonio a prima vista? Per certi versi sì, visto che si sono di sicuro conosciuti grazie al programma, per certi versi no, dato che non sono stati messi insieme dagli esperti. Nonostante ciò loro sono al settimo cielo: “Abbiamo una bella notizia da darvi”, ha detto Francesca tra le sue stories su Instagram. “Molto bella”, le ha fatto eco Andrea che era insieme a lei in macchina. Nel post successivo la lieta notizia: aspettano un bimbo!

“Le cose belle accadono”, ha scritto la futura mamma. Francesca Musci è incinta di 15 settimane e partorirà in estate. Condividerà con i suoi follower maggiori dettagli più in là! Attualmente Andrea e Francesca sono tra le tre coppie che resistono di Matrimonio a prima vista, sebbene non siano stati messi insieme dagli esperti. A differenza loro, invece, sono ancora sposati dal programma Martina e Francesco come anche Jessica e Sergio.

Francesca Musci e Andrea Ghiselli a Matrimonio a prima vista: chi avevano sposato

Francesca Musci e Andrea Ghiselli hanno partecipato a edizioni diverse di Matrimonio a prima vista. Francesca era tra i protagonisti della seconda edizione, dove ha conosciuto e sposato Stefano Protaggi. La loro coppia è stata la prima a resistere, si erano anche risposati ma alla fine la relazione non ha retto. Francesca ha divorziato da Stefano dopo qualche anno di matrimonio ed è stata una notizia decisamente inaspettata per i fan di Matrimonio a prima vista.

Andrea Ghiselli ha partecipato invece più di recente, era infatti tra le coppie della quinta edizione del 2020. Gli esperti lo avevano scelto come anima gemella di Nicole Soria, ma già durante il percorso in attesa della decisione finale Andrea non si è di certo guadagnato la simpatia del pubblico. Alla fine Andrea e Nicole decisero di restare sposati, salvo divorziare poco dopo. E nel frattempo Ghiselli ha iniziato e terminato una relazione con Sitara, della sua stessa edizione. A distanza di qualche mese invece ha conosciuto Francesca Musci, con cui si prepara a diventare genitore.