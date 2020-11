Le due spose della quinta edizione non se le mandano a dire e continuano a litigare a distanza su come sono andate le cose dopo il programma. L’intervista di Selvaggia Lucarelli su Radio Capital

Stasera andrà in onda un nuovo episodio di Matrimonio a prima vista 2020, intanto Selvaggia Lucarelli, da sempre appassionata del programma, ha scelto di intervistare Sitara Rapisarda e Nada Loffredi. Su Radio Capital la Lucarelli ha parlato prima con Sitara poi con l’esperta. Innanzitutto ha chiesto a Sitara se si aspettava di ricevere così tante critiche sul Web. Lei ha detto di no e che ha trovato tutto un po’ eccessivo. Ritiene che sia passata un’immagine di lei dalle puntate che non corrisponde del tutto alla realtà. Sitara sa di avere anche un lato aggressivo e non rinnega ciò che ha fatto, ma non è solo questo.

La sposa ha inoltre raccontato che aggredisce quando viene aggredita, ma Selvaggia le ha fatto notare che in realtà Gianluca non è che proprio la aggredisse nel percorso. I due comunque sono in buoni rapporti oggi. La stessa cosa non si può dire invece di Nicole Soria, che si è sentita tradita da lei. Quando la Lucarelli ha introdotto l’argomento Andrea Ghiselli, con cui si è fidanzata e già lasciata, lei ha subito fatto un chiarimento su Nicole. Queste le sue parole:

“Non so che valore si dia all’amicizia, ma per me è una cosa diversa. Era una conoscenza. In realtà non avevamo nemmeno rapporti. Non ci siamo più sentite dopo la prima firma per la separazione. E tra me e Andrea non c’era neanche una simpatia. Non ho rubato il marito a nessuno, Nicole e Andrea si erano lasciati due mesi prima, forse pure di più”.

Secondo Selvaggia, visto che Sitara è stata molto rigorosa sul fatto che Gianluca non dovesse sentire la sua ex allora anche lei non avrebbe dovuto iniziare una storia con l’ex marito di Nicole. Inoltre, sempre secondo la giornalista, Sitara avrebbe potuto essere un po’ più carina nei confronti di Nicole quando si sono riviste nell’episodio E poi, in onda stasera. Ebbene, lei non è d’accordo:

“Nicole già lo sapeva. Gliel’ho detto di persona tempo prima, già lo sapeva allo speciale. A me dà fastidio quando una persona vuole rimarcare il vittimismo. Ci eravamo lasciati baci e abbracci”

Sitara ha aggiunto che quando si sono riviste Nicole ha iniziato a sputare veleno su di lei ed è per questo che non c’è stato quel tatto che avrebbe potuto usare. Poi è intervenuta Nada Loffredi, che ha anche spiegato come vengono formate le coppie. Innanzitutto ha specificato che l’esperimento non può dimostrare che la scienza prevale sull’amore. Gli esperti studiano le personalità dei candidati e cercano di formare delle coppie basandosi più sulla complementarietà che sulla simmetria.

Nada ha spiegato che quando una coppia è più simmetrica che complementare si rischia di sfociare in una catastrofe. Insomma, che il detto “chi si somiglia si piglia” non è vero. Ma non è neanche vero l’opposto, c’è bisogno invece di un giusto bilanciamento che è difficile da trovare. Ha poi confermato che Sitara non è solo quella che il pubblico ha conosciuto nel programma. Poi Selvaggia ha chiesto all’esperta se è rimasta stupita della coppia Andrea e Sitara. Questa è stata la risposta di Nada: “Non più di tanto. E non mi ha sorpresa neppure la fine”.