Nicole Soria di Matrimonio a prima vista ha dato la sua versione dei fatti dopo la conferma della relazione tra Andrea e Sitara. Ieri sera è andata in onda la puntata con le decisioni finali, in cui Andrea e Nicole hanno deciso di proseguire la storia. Tuttavia andrà diversamente, perché nel prossimo episodio scopriremo che le cose sono totalmente cambiate. Per tutte le coppie e tutti i protagonisti. Andrea e Sitara si sono fidanzati e oggi Nicole ha raccontato come sono andate le cose dal suo punto di vista.

Sitara ha raccontato che Nicole non ha accettato la relazione con Andrea e l’ha bloccata sui social. La versione della Soria è decisamente diversa. Intervistata da Fanpage, Nicole si è scagliata contro Sitara perché la considerava una sua amica. Ha raccontato che le erano già giunte delle voci sulla relazione nata con colui che possiamo considerare ormai il suo ex marito, ma che ne ha ricevuto conferma solo nella puntata speciale di martedì prossimo.

Nicole ha spiegato che Sitara ha accolto molti suoi sfoghi proprio su Andrea e che hanno passato tante ore al telefono a parlare. La considerava una sua amica a tutti gli effetti, anzi ha detto proprio che erano amiche. Secondo lei se Sitara oggi sta sminuendo il rapporto è perché non vuole che passi il messaggio che ha tradito una sua amica. Invece Nicole ha vissuto il tutto proprio così:

“Non era plausibile, per me, che la stessa Sitara che mi consolava al telefono per ore, potesse farmi alle spalle un tradimento simile. […] La mia è stata, principalmente, la delusione del torto fatto da un’amica, perché con Andrea era già finita”.

Il racconto di Nicole si è arricchito di ulteriori dettagli. Pare infatti che di punto in bianco Sitara si sia raffreddata nei suoi confronti e che abbia iniziato a risponderle con distacco. Queste le sue parole in merito:

“Sitara ha smesso da un giorno all’altro di rispondermi con interesse, più volte ho cercato un chiarimento telefonico ma mi sono sempre sentita insultata con tono arrogante e saccente, senza possibilità di replica (avete presente Gianluca? Sono stata trattata esattamente come lui). Le nostre telefonate sono sempre terminate con lei che mi attaccava il telefono in faccia”.

Insomma, un rapporto di amicizia che si è trasformato improvvisamente in tutt’altro fino al tradimento: questa è la versione dei fatti di Nicole. Lei si è sentita tradita da un’amica, in tutto e per tutto. Ha tenuto a precisare che non ha affatto sbloccato Sitara sul telefono, come ha sostenuto lei. Anzi è ancora assolutamente bloccata: “Ti fingi mia amica, ti frequenti con mio marito di nascosto, e poi con che diritto mi insulti per messaggio e per telefono?”. Insomma, ha deciso di bloccarla per non darle più la possibilità di trattarla male.