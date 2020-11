Matrimonio a prima vista, Sitara e Andrea si sono lasciati: i motivi

Ennesimo colpo di scena a Matrimonio a prima vista 2020: Andrea e Sitara si sono lasciati. I due protagonisti della quinta edizione non smettono di sorprendere il pubblico e hanno regalato l’ennesimo colpo di scena. Gli esperti del programma non li avevano scelti come coppia, e probabilmente avevano ragione, visto l’epilogo. Andrea e Sitara si sono messi insieme contro tutto e tutti, pronti a dimostrare che Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini avrebbero dovuto farli sposare tra loro, e non con altre persone. Ebbene, così non è stato.

Fanpage ha raccolto le testimonianze dei diretti interessati. Andrea ha raccontato che non c’è stato nessun dramma e che sono rimasti amici, presto faranno una reunion a Roma anche con Luca, appena sarà possibile. Insomma, non c’è burrasca tra loro e questa già è una buona notizia. A quanto pare, la fine della storia è giunta dopo aver visto le puntate in onda oltre che per altre problematiche. Questo il racconto di Andrea:

“Sitara si è posta delle domande durante la messa in onda del programma e mi ha giudicato per quello che ho detto e ho fatto. Per onorare il contratto non potevamo farci vedere troppo in giro e abbiamo vissuto la nostra storia un po’ da clandestini. Tutte queste cose mi hanno fatto andare in tilt”.

Il giovane ha anche spiegato che Sitara non è riuscita a trovare lavoro a Pesaro, la città in cui vive lui, anche a causa della pandemia. Poi hanno dovuto vivere la storia di nascosto, perché da contratto non potevano rivelare nulla prima della fine del programma. Tutte cose che hanno portato Andrea a perdere dei punti di riferimento che invece aveva trovato in Sitara. Anche lei ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla loro rottura. Dal punto di vista di Sitara le cose non hanno funzionato perché tra loro ci sono differenze di pensiero.

Ha detto che Andrea vive la vita in maniera leggera e spensierata, poi le puntate in onda hanno segnato la coppia. Non riconosceva la persona che aveva accanto. Ha inoltre spiegato di aver conosciuto un Andrea che non accetta di buon grado le critiche e che è un po’ “viziato emotivamente”. E ha parlato dell’atteggiamento di Andrea con Nicole:

“Ci sono delle cose che mi hanno lasciata perplessa. Andrea ha detto prima che Nicole non era il suo ideale di donna, poi l’ha fatta conoscere a tutta la sua famiglia e di colpo l’atteggiamento di Andrea è cambiato. Così mi sono fatta delle domande e siamo arrivati alla conclusione che forse il nostro rapporto non avrebbe avuto un futuro”.

A questa coppia, nata dopo il programma ma che è già scoppiata, verrà dedicato un episodio speciale intitolato Tutta la verità, in cui non mancherà anche un confronto tra Luca e Giorgia. Anzi, uno scontro probabilmente, visto che tra i due non è finita proprio bene.