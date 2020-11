Matrimonio a prima vista 2020, in arrivo episodio speciale: Tutta la verità

I risvolti di Matrimonio a prima vista 2020 sono stati tanti e inattesi. Ma soprattutto meritevoli di un episodio in più! Questa edizione infatti non terminerà con la classica puntata dopo le decisioni finali, quella in cui le coppie raccontano al pubblico cosa è successo dopo il “sì” o il “no”. Matrimonio a prima vista E poi andrà in onda domani sera, su Real Time. Quest’anno si intitola “E poi” e non “Sei mesi dopo” perché le tre cerimonie sono slittate a causa del Covid, quindi i tempi sono più ravvicinati tra le decisioni finali e il ritorno dagli esperti per raccontare il seguito. Ebbene, dopo ci sarà anche l’episodio speciale Matrimonio a prima vista Tutta la verità.

Si tratta di un episodio speciale che gli abbonati al servizio DPlay potranno godersi subito dopo la puntata di domani sera. Come ha rivelato Fanpage, Matrimonio a prima vista Tutta la verità sarà subito disponibile su DPlay Plus e dovrebbe arrivare sugli schermi la prossima settimana, ma non c’è ancora l’ufficialità. Le tre coppie scelte dagli esperti si ritroveranno per raccontare le loro verità e per un ultimo confronto. Salteranno fuori altre cose, ma soprattutto non mancheranno attimi di tensione. I risvolti dei vari rapporti infatti erano impensabili e hanno lasciato di stucco tutti.

Matrimonio a prima vista E poi: tutte le anticipazioni

Li abbiamo lasciati con due “sì” e un “no”. L’unica coppia con le idee subito chiare è stata quella formata da Sitara e Gianluca. Hanno deciso di divorziare senza pensarci su due volte. Luca e Giorgia invece non hanno avuto dubbi sul proseguire insieme nella decisione finale, ma nella puntata di domani ci sarà il colpo di scena. I due si sono lasciati e sembra essere una decisione irremovibile. Poi ci sono Andrea e Nicole, che erano rimasti insieme a sorpresa ma poi si sono lasciati.

Infine c’è stato il vero risvolto clamoroso , che ha avuto un seguito sul Web attraverso interviste e dichiarazioni, e che potrebbe essere al centro dell’episodio speciale Tutta la verità. Sitara e Andrea si sono fidanzati. Loro pensano di essere nel giusto verso gli ex coniugi e di non aver sbagliato, ma Nicole ha rivelato dei retroscena su colei che considerava un’amica.