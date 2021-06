Martina e Francesco di Matrimonio a prima vista 2021 festeggiano oggi il primo anniversario. Esattamente un anno fa quindi i due sconosciuti si preparavano a incontrare la persona con cui avrebbero condiviso questo percorso. Forse non immaginavano il lieto fine, magari Francesco ci sperava e invece chi non ci credeva proprio era Martina. La sposa era pronta ad affrontare questo viaggio e a mettersi in gioco sì, ma forse non ci credeva fino in fondo. Le paure di lasciarsi andare erano tante. Ha trovato in Francesco la persona giusta per lasciarsi andare, lui è stato molto bravo nel convincerla a sciogliere le briglie e si sono innamorati. Oggi Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono sposati da un anno.

Proprio lei, Martina, ha postato sui social un bellissimo messaggio d’amore per suo marito. Ha scritto delle parole molto emozionanti, di quelle che forse mai avrebbe pensato di scrivere. Invece questi due sposi sono stati in grado di comprendersi l’un l’altro e di supportarsi, soprattutto. Si sono messi in gioco, ci hanno creduto e, alla fine, pare proprio che gli esperti avessero ragione perché si sposeranno di nuovo tra non molto.

Intanto festeggiano oggi il primo anno da marito e moglie, perché proprio il 29 giugno 2020 si univano in matrimonio nel programma di Real Time. Martina ha esordito nel suo messaggio scrivendo: “Un anno esatto di noi, un anno da quella fantastica follia!”. Ha postato delle foto di quella giornata, foto che durante il programma non voleva neanche rivedere e che oggi invece risvegliano in lei delle belle emozioni. Infatti lei stessa ha ammesso che inizialmente non era molto convinta, riconoscendo anche il merito di Francesco:

“Sai che all’inizio non ero così contenta e lo sai bene, hai passato le pene dell’inferno ma non ti sei mai arreso, sei andato avanti e ci hai creduto per tutti e due. E questo è stato il gesto d’amore più grande che avessi mai ricevuto”

Oggi sono qui, pronti a risposarsi, stavolta per loro scelta e consapevoli di chi avranno accanto. Da quel 29 giugno dell’anno scorso continuano a ridere insieme, a lottare, a sostenersi e a fidarsi l’uno dell’altra. Credono in qualcosa insieme e camminano vicini, ha continuato a scrivere Martina Pedaletti di Matrimonio a prima vista su Instagram. Sono pronti a scoprire insieme cosa ha in serbo il futuro per loro. La dedica della sposa è sorprendente proprio perché nel programma ha camminato con il freno a mano tirato, oggi invece è innamoratissima e si è lasciata andare nella dedica a Francesco:

“Ormai dei la mia spalla, un amico, un consigliere, il saggio e sei anche un gran rompi… Sto scontando tutto quello che hai passato tu… Ma l’amore è anche questo! Quindi dico di non perdere mai la speranza e crederci un po’ di più (non come me), perché le cose accadono e quando succedono sono le più grandi benedizioni. Di vivere tutto al 100% e non avere paura. Grazie a te ora sono questa. Se me lo chiedessero lo rifarei altre 10000000000 volte”

Il primo anniversario di Martina e Francesco di Matrimonio a prima vista è stato festeggiato anche dai loro fan. Sono tante le pagine che hanno realizzato video e foto, che i due hanno condiviso sui loro rispettivi profili.