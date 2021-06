Matrimonio a prima vista, Martina e Francesco si sposano di nuovo: la data

Martina e Francesco di Matrimonio a prima vista si sposano di nuovo! Avevano già annunciato l’intenzione di voler organizzare un secondo matrimonio, stavolta con tutti gli invitati e dedicandosi ai preparativi. Sarà una festa con amici e parenti, con la famiglia presente e con un ricevimento dove tutti gioiranno per loro. Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono l’unica coppia ancora in piedi dopo l’esperienza nel programma di Real Time. Non solo dell’edizione 2021, ma di tutte le stagioni. Raccoglieranno il testimone che, purtroppo, hanno passato loro altri protagonisti: Stefano Protaggi e Francesca Musci.

Stefano e Francesca erano una delle coppie dell’edizione del 2016, tra di loro c’è subito stata una forte attrazione e un’intesa senza eguali. Nonostante si fossero sposati al buio, in realtà sembravano una coppia già collaudata. E infatti non ci furono sorprese tra loro, decisero di proseguire la relazione e anche loro, a distanza di un anno, si sposarono di nuovo. A distanza di quattro anni Francesca ha annunciato la fine del matrimonio con Stefano, a sorpresa. Sposarsi per la seconda volta dopo Matrimonio a prima vista è quindi una scelta comune alle coppie che non divorziano.

D’altronde ufficialmente sono già uniti in matrimonio, perché non sposarsi come si desidera e circondati dall’affetto delle persone più care? Francesco e Martina si sposeranno di nuovo dopo Matrimonio a prima vista e lo avevano già rivelato nei mesi scorsi, dopo la fine del programma. In realtà portano le fedi al dito da quasi un anno ormai, visto che il programma è stato registrato nell’estate del 2020, ma stavolta hanno scelto di andare all’altare sapendo di avere l’altro accanto.

A distanza di più di un anno quindi ci saranno le seconde nozze, che somiglieranno per certi versi alle prime. Quando si risposano Francesco Muzzi e Martina Pedaletti? Ebbene, ieri la coppia ha annunciato attraverso i social la data del secondo matrimonio: il 18 settembre prossimo. Hanno pubblicato un video in cui lo comunicavano agli amici per annunciarlo anche ai tantissimi fan che si sono affezionati a loro e li seguono con tanto amore. Qualche giorno fa hanno mostrato anche dei video in cui Francesco provava degli abiti da sposo, per cui è facile immaginare che condivideranno sui social i preparativi.