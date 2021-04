Martina e Francesco dopo Matrimonio a prima vista stanno ancora insieme

Francesco e Martina di Matrimonio a prima vista stanno ancora insieme! Una notizia che i fan attendevano e che è arrivata al termine dell’episodio speciale E poi, in cui la coppia ha fatto sapere che tutto procede a gonfie vele. Forse a inizio esperimento in pochi avrebbero scommesso su questa coppia, invece Francesco Muzzi e Martina Pedaletti oggi sono ancora sposati. Ieri sera appena è finito l’episodio hanno attivato i loro profili Instagram – @martina_pedaletti e @francescomuzzi_official -, facendo subito una diretta con i fan. Era quasi un anno che non usavano i social, ovvero da quando hanno accettato di partecipare al programma.

Martina e Francesco su Instagram hanno condiviso già tante foto di coppia, lo sposo ha anche cambiato look e ha un nuovo taglio di capelli. Nella loro diretta su Instagram non è mancata la solita ironia con cui hanno tenuto compagnia al pubblico. Forse il loro segreto di coppia, si sono sempre divertiti e hanno divertito: entrambi sono simpaticissimi, per cui si sentirà parlare a lungo di loro. I fan sono felicissimi di vederli esattamente come erano anche in Matrimonio a prima vista 2021: complici, felici e sorridenti. Continuano a prendersi in giro e a giocare, hanno brindato con i fan che hanno creduto in loro e hanno sognato insieme e grazie a loro.

Se nell’episodio di ieri sera gli esperti li guardavano con occhi fieri e sognanti, lo stesso hanno fatto i fan durante la diretta. Quasi un’ora di brindisi, di risate e qualche piccola chicca di gossip. Stanno organizzando il loro secondo matrimonio che non sarà in chiesa, ma una cerimonia più tranquilla. A ufficiare la cerimonia sarà Eros, la stessa persona che li ha uniti in matrimonio nel programma di RealTime. Sono già tornati in Sardegna, ma tornerebbero ancora per il secondo viaggio di nozze.

Francesco e Martina dopo Matrimonio a prima vista 2021 vivono ancora nella casa che avevano preso insieme nel programma. Hanno ringraziato per i tanti messaggi di sostegno, ma hanno promesso che faranno un’altra diretta per rispondere alle curiosità del pubblico. Qualcuno ha chiesto se ciò che succede nel programma è tutto vero e loro hanno confermato: non c’è nessuno che suggerisce cosa dire o cosa fare. Erano d’accordo sul fatto che nell’esperimento è importante essere veri, perché non serve a nulla essere finti. “Fai il finto per che cosa? Non serve a niente, tanto prima o poi le maschere vengono giù”, ha aggiunto Francesco. Un riferimento alle insinuazioni degli esperti su Clara?