Matrimonio a Prima Vista, Jessica e Sergio: rapporti con altre coppie e figli

Jessica e Sergio sono ancora sposati dopo Matrimonio a Prima Vista 2021. Sono la terza coppia che resiste dopo l’esperimento, ma quelle ancora sposate invece sono due. Francesca Musci e Stefano Protaggi si sono lasciati dopo anni di matrimonio, mentre Martina Pedaletti e Francesco Muzzi stanno ancora insieme. All’elenco delle coppie che ce l’hanno fatta si sono aggiunti ufficialmente ieri sera anche Jessica Gregorio e Sergio Capozzi. Il loro percorso è stato molto apprezzato dal pubblico, sembrava una coppia destinata a esplodere nel giro di due giorni, invece hanno incarnato il vero spirito del programma: mettersi in gioco in tutto e per tutto.

Jessica e Sergio si sono venuti incontro praticamente su tutto, nonostante nel giorno delle nozze si fossero odiati al primo sguardo. E non lo hanno nascosto. Si sono compresi, capiti e hanno dato una possibilità a quella percentuale di compatibilità studiata dagli esperti. Solo investendo tutto hanno scoperto che gli esperti hanno ragione. Sergio e Jessica oggi stanno ancora insieme e hanno raccontato come procede la vita matrimoniale a Vanity Fair. Hanno innanzitutto spiegato meglio cosa è successo appena si sono spente le telecamere e sono rimasti davvero soli in casa.

Non è stato facile, lo hanno spiegato in Matrimonio a prima vista E poi, ma anche stavolta hanno trovato il modo di incastrare i caratteri e le diverse quotidianità. Sergio ha spiegato che è stato un passaggio effettivamente delicato, si sono fatti molte domande e hanno cercato un nuovo equilibrio, come persone e come coppia. Per Jessica è stato complicato condividere spazio e tempo con una persona conosciuta un mese prima, abituata a essere sola nel suo nido. Doveva avvertire di nuovo la necessità di stare con Sergio, che avvenisse in modo naturale, ed è successo.

A quanto pare, però, non è nata una profonda amicizia tra sposi e sposi di questa edizione. Non se la sentono di giudicare i percorsi di Manuel e Dalila e di Martina e Davide. Nell’episodio della reunion hanno provato ad aiutarli a venirsi incontro, ma a esperimento terminato credono che solo loro possono sapere cosa sia successo. E solo loro possono dare un giudizio al loro percorso. “Se tutti sono stati davvero loro stessi, allora per me nessuno ha davvero sbagliato niente”, ha aggiunto Jessica.

Le coppie di Matrimonio a Prima Vista 2021 non sono rimaste in contatto, o almeno non in modo profondo. Nelle altre edizioni invece è sempre nato un bel rapporto tra i protagonisti, o almeno tra alcuni di loro. Sergio ha spiegato che sente sporadicamente gli altri due sposi ma non ci sono grandi rapporti perché abitano lontano. Jessica, Dalila e Martina non hanno in programma di rivedersi:

“Ho sentito solo le ragazze dopo la messa in onda e ci siamo fatte forza a vicenda per sopportare le tantissime critiche, spesso inopportune, pesanti e offensive, ma non abbiamo in previsione di rivederci”

Jessica e Sergio si sposeranno di nuovo dopo Matrimonio a Prima Vista? Hanno dimostrato di non tenere in modo particolare al giorno delle nozze e infatti non lo rifarebbero, dipendesse da loro. Però per le famiglie pare sia importante e per questo potrebbero accontentarli. Anche per i figli aspetteranno: “Ho voglia di diventare padre, ma non abbiamo fretta di diventare genitori. Credo sia importante consolidare la coppia prima”, ha risposto Sergio. Questa la risposta di Jessica: “Mi piacciono molto i bambini, ma credo che non siamo ancora pronti a diventare genitori”.