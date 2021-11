Matrimonio a Prima Vista 2021 E Poi, il finale mesi dopo: le coppie oggi

Cosa è successo alle coppie di Matrimonio a prima vista 2021 dopo la scelta finale? In vista della puntata in onda stasera, che concluderà il percorso delle coppie nel programma, su Discovery+ è stato pubblicato l’episodio speciale E poi. Prima veniva chiamato Matrimonio a prima vista Sei mesi dopo, ma forse accorciando i tempi tra la scelta finale e il racconto di cosa è successo dopo è stato necessario cambiare il nome. Poco cambia, le coppie sono tornate davanti agli esperti per raccontare cosa è successo lontano dalle telecamere. Sono veri e proprio spoiler rispetto alla programmazione di Real Time, sia chiaro.

Matrimonio a prima vista E poi, cosa è successo tra Davide Graceffa e Martina Manoni

Davide e Martina hanno interrotto i rapporti dopo Matrimonio a prima vista. Tra di loro non solo non è scattata la scintilla, ma anche tutti i buoni propositi degli ultimi giorni insieme nel programma sono svaniti. In particolare è stata Martina a dare ancora qualche speranza a Davide parlando di un dopo programma, non per forza da fidanzati ma anche da amici. La loro scelta finale è stata di lasciarsi, ed era prevedibile, ma cosa è successo dopo? Hanno provato a sentirsi per un po’ di tempo, poi hanno preso strade diverse e parallele. Gli esperti non hanno mancato di rimproverare Martina perché non è mai stata chiara con Davide nel dirgli che non c’era speranza per un futuro insieme.

Manuel e Dalila oggi, ancora accuse dopo Matrimonio a prima vista

Manuel Felici e Dalila Cantagallo oggi: è ancora guerra tra i due. Si sono separati nella scelta finale e non c’è stato alcun riavvicinamento dopo. In Matrimonio a prima vista 2021 E Poi Dalila ha accusato Manuel di essere la causa del loro fallimento e si è lamentata del fatto che lui sia uscito con un’altra dopo il programma. Lei invece non ha visto nessuno. Così è tornato ad accusarlo di aver partecipato al programma preparato, quasi costruito, con l’intenzione di passare per vittima. Gli esperti non sembravano molto convinti delle motivazioni fornite da Dalila, dicendole pure che non fa mai parlare nessuno. Dall’altra parte, però, gli esperti hanno detto a Manuel che avrebbe dovuto andare più incontro alle richieste di Dalila che si sentiva sotto pressione.

Sergio e Jessica stanno ancora insieme dopo Matrimonio a prima vista?

Dopo Francesco e Martina, anche in questa edizione c’è stato il lieto fine: Jessica Gregorio e Sergio Capozzi oggi stanno ancora insieme. Quando si sono spente le telecamere del programma non sono mancate difficoltà. Jessica ha raccontato di aver attraversato momenti in cui si sentiva soffocata e non voleva che Sergio stesse sempre a casa sua. Lo sposo non ha accettato questo atteggiamento della moglie, anzi: Sergio ha lasciato Jessica due volte! E lei lo ha sempre cercato manifestandogli il suo bisogno di averlo accanto. Come successo nel programma, i due sposini sono riusciti ad attraversare insieme le tempeste e a uscirne più forti. Jessica e Sergio sono innamorati, lo hanno detto chiaro e tondo, e lo hanno capito con certezza durante una vacanza in Sicilia.