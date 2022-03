I sei protagonisti sono tornati davanti agli esperti per rivelare tutti gli aggiornamenti in seguito alla decisione finale

Grande attesa per Matrimonio a prima vista 2022 E Poi: le anticipazioni sulle coppie dopo le scelte finali però non piaceranno a tutti. Sembrava essere l’edizione perfetta, nelle decisioni finali infatti tutte le coppie hanno scelto di proseguire il matrimonio. Gli esperti sembravano aver indovinato tutto quest’anno, invece così non è. Sono scoppiate due coppie su tre dopo la fine del programma, e probabilmente i nomi di chi sta ancora insieme stupiranno qualcuno tra il pubblico. Si tratta infatti di una coppia che nei primi episodi sembrava non avere alcuna possibilità, poi invece è scattato qualcosa in entrambi e oggi sono ancora sposati.

Chi sta ancora insieme dopo Matrimonio a prima vista 8? La coppia che ha deciso di non divorziare neanche a distanza di un po’ di tempo è quella formata da Antonio e Giorgia. Su Discovery+ è già disponibile l’episodio Matrimonio a prima vista E poi e sul Web stanno già circolando gli spoiler sui reali finali dei protagonisti. Antonio Quarta e Giorgia Rosati sono ancora sposati: non vivono ancora insieme. Sono intenzionati però a trovare una casa a metà strada e farne il loro nido d’amore. Si vedono nei fine settimana per il momento, ma pare sia sbocciato realmente l’amore e sono al momento la terza coppia ancora unita nata nel corso delle edizioni.

Niente da fare invece per la coppia che dopo le nozze sembrava essere la più promettente delle tre. Mattia e Cristina si sono lasciati dopo Matrimonio a prima vista. Tutte le coppie avevano scelto di non divorziare, ma con la fine del programma qualcosa è cambiato. Mattia e Cristina per esempio si sono accorti che quando non sono insieme non sentono la mancanza dell’altro. Quando stanno insieme stanno molto bene, si divertono e c’è sintonia, ma non è scattata la scintilla a quanto pare. Nonostante ciò sono rimasti in buoni rapporti e Mattia ha raccontato agli esperti che Cristina avrà sempre un posto speciale nella sua vita.

Le anticipazioni di Matrimonio a prima vista E poi hanno parlato anche un altro lieto fine che poi così lieto non è stato. Il loro restare insieme aveva stupito il pubblico eppure si erano impegnati a far funzionare le cose, ma alla fine il tempo li ha fatti allontanare. Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara non stanno più insieme, e il pensiero corre ai loro pesciolini rossi. Quando è finito il programma, hanno discusso parecchio e una volta Giorgia è sparita per un paio di giorni. Era a una serata con amici quando non ha più risposto al marito, dicendo di averlo avvisato con un messaggio che però non è mai arrivato. Ci avevano anche riprovato, ma quando hanno concluso un viaggio con un giorno di anticipo si sono accorti che entrambi non ne erano così dispiaciuti. Anche loro, però, sono in buoni rapporti.