Matrimonio a prima vista, coppie insieme per evento speciale: gelo e frecciatine?

Coppie Matrimonio a prima vista di nuovo insieme, la reunion dopo il programma per un’occasione speciale: le ultime news

Reunion per Matrimonio a prima vista 2019: i protagonisti si sono ritrovati ieri sera. Le tre coppie, di cui neanche una ha superato l’esperimento sociale, si sono riviste e hanno trascorso una bella serata insieme. Il clima sembrava disteso, almeno in apparenza, ma osservando meglio le varie stories su Instagram che hanno pubblicato è facile notare un po’ di gelo. E qualche frecciatina? L’occasione per ritrovarsi per le tre coppie di Matrimonio a prima vista è stato il compleanno di Marco Rompietti, ex marito di Ambra Radicioni. Gli altri cinque partecipanti hanno quindi raggiunto Terni per la festa di compleanno di Marco, che ha spento 33 candeline in settimana. Il primo ad arrivare a casa Rompietti è stato Luca Serena, poi è stato il turno di Fulvio Amoruso e successivamente le ragazze.

Matrimonio a prima vista, le amicizie nate grazie al programma

I tre mariti hanno stretto una bella amicizia e in particolare Fulvio è spesso a Terni da Marco: ormai è considerato parte della comitiva! Anche Cecilia li raggiunge spesso, ma torniamo alla reunion di ieri sera. Le tre mogli sono arrivate sabato pomeriggio, raggiungendo gli ex mariti direttamente la sera per la festa di compleanno. I sei protagonisti hanno postato diverse storie su Instagram della serata, prima in un locale e poi in discoteca. Ebbene, è evidente che Marco e Ambra dopo Matrimonio a prima vista siano riusciti a costruire un bel rapporto di amicizia. Hanno interagito molto, sono comparsi insieme in video e foto e non c’è alcuna freddezza fra loro. Evidentemente Marco e Ambra hanno lavorato molto per mantenere un rapporto di amicizia e lo hanno dimostrato anche sei mesi dopo.

Reunion Matrimonio a prima vista 2019, gelo tra due coppie alla festa di Marco

La stessa cosa non possiamo dire per le altre due coppie. Fulvio e Federica non sembrano aver avuto avvicinamenti, e infatti non ci hanno riprovato dopo lo speciale, e lo stesso possiamo dire di Luca e Cecilia. Questi ultimi più degli altri sembrano vivere le reunion con maggiore freddezza, e possiamo ben capirne i motivi. Luca non ha chiuso nel migliore dei modi il matrimonio, infatti Cecilia non era intenzionata neanche a costruire un’amicizia. Alla fine sono riusciti a mettere da parte i rancori per il bene di Marco, partecipando tutti alla sua festa.

Federica e Luca affini? La frecciatina di Fulvio dopo Matrimonio a prima vista

Ma una cosa non è sfuggita, una leggera e apparente frecciatina di Fulvio a Federica e Luca. Inquadrando entrambi in una storia, e taggandoli pure, Fulvio ha scritto: “Affinità?”. Non sappiamo se sia stata una battuta rivolta al loro comportamento durante Matrimonio a prima vista, considerandolo per certi versi simile anche se i percorsi sono stati nettamente diversi. Oppure ha lasciato intendere che potrebbe nascere una coppia a sorpresa, ovvero Federica e Luca dopo Matrimonio a prima vista? O, più semplicemente ma più difficile da credere, stava solo scherzando.