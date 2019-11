Matrimonio a prima vista, Ambra in lacrime per gli esperti: Marco la difende

Ambra e Marco dopo Matrimonio a prima vista, sei mesi dopo i due sono amici: il confronto

Il confronto tra Marco e Ambra a Matrimonio a prima vista sei mesi dopo non è stato molto semplice, ma non per il rapporto fra i due. La coppia non esiste più, però esiste una bella amicizia: Ambra è riuscita a convincere Marco a concederle una possibilità come amica. Marco e Ambra oggi si frequentano spesso e si sentono, lei frequenta la comitiva di amici dell’ex marito, che hanno anche speso delle belle parole su di lei. Eppure gli esperti non hanno molto gradito il modo in cui Ambra si è approcciata all’esperimento e gliel’hanno fatto notare. Il primo a entrare nella stanza è stato Marco, che ha detto di non essere mai stato innamorato di Ambra perché non ha avuto la possibilità di farlo, non sentendosi in una relazione con lei. Ambra ha parlato di stima e di affetto tra loro, ma quando è entrata lei in studio la tensione era abbastanza percepibile.

Matrimonio a prima vista, Ambra e Marco sono amici: “Molte cose sono state fraintese”

Ambra ha subito spiegato il suo modo di vedere le cose: “Molte cose sono state fraintese. Per affrontare ansie e paure mi irrigidisco. Lui mi ha messo a mio agio. Ho sempre detto che il primo impatto visivo fa la differenza. Parlando con lui però mi sono sentita a casa, una persona simile a me”. La sposa, anzi ex tale, si è difesa anche dai giudizi della famiglia di Marco: il fratello e il papà infatti hanno detto che, secondo loro, si è messa poco in gioco per paura di lasciare la sua famiglia. Ambra ha negato questo punto di vista, dicendo che non le appartiene affatto perché se avesse trovato ciò che cercava non avrebbe avuto problemi a staccarsi dagli affetti. Nada Loffredi a questo punto ha fatto una domanda chiara e precisa: meglio essere considerate superficiali o meglio passare come una ragazza che non vuole staccarsi dalla famiglia? Questa la risposta dell’ex signora Rompietti:“Entrambe le cose non mi descrivono. Non lo sono nella vita di tutti i giorni né volevo esserlo in questa esperienza. Io non ho provato del trasporto nei confronti di Marco”.

Ambra in difficoltà a Matrimonio a prima vista: i giudizi degli esperti

Nada, accompagnata dagli altri esperti, ha osservato che durante Matrimonio a prima vista allora non è venuta fuori la vera Ambra e che deve essere stato difficile mantenere un ruolo per tutto quel tempo. Gli esperti non si sono trattenuti nei loro giudizi, ma Ambra si è difesa: “In realtà è stato un ruolo pesantissimo perché mi sono sentita sempre la parte sbagliata della coppia, la cattiva. Io non sentivo nemmeno di toccarlo in quel momento. Non perché lo schifassi, ma perché non lo sentivo e mi sembrava di non essere vera nei suoi confronti”. Si è comportata così per non dare false speranze a Marco: questo ha spiegato. Anche leggendo i commenti del Web Ambra non si è vista assolutamente rappresentata dagli aggettivi che le hanno attribuito. “Non c’entra niente con quella che sono io”, ma proprio per questo Nada ha chiesto perché non si è messa in gioco e non ha spiegato le sue motivazioni in modo chiaro. Non ci ha provato, insomma, ha deciso senza sapere.

Ambra e Marco, un dettaglio non sfugge: i due si tengono per mano

Un dettaglio non è sfuggito e cioè che Marco e Ambra sei mesi dopo si tenevano per mano in alcuni momenti del confronto. Lui infatti ha difeso l’ex moglie, dicendo che ha bisogno di lasciarsi andare di più ed è questo che l’ha frenata. Le ha anche augurato di riuscire a farlo. Entrambi hanno affermato poi che non avrebbero problemi se l’altro si fidanzasse. Eppure gli esperti sono certi che qualcosa fra i due potrebbe cambiare a lungo andare… Prima di andare via, Ambra è scoppiata in lacrime abbracciando gli esperti e salutandoli. “Tu lo sai, scemotta”, le ha sussurrato Nada affettuosamente. Anche con Fabrizio c’è stato un forte abbraccio.