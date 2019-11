Luca e Cecilia dopo Matrimonio a prima vista: “Momento di stallo”

Matrimonio a prima vista, Luca e Cecilia dopo lo speciale si raccontano: cosa succede oggi

Luca e Cecilia dopo Matrimonio a prima vista non hanno superato il test della quotidianità. Si sono lasciati dopo pochissimi giorni dal loro sì, che è arrivato un po’ a sorpresa da parte di Luca Serena. Lo sposo infatti è apparso spesso titubante e solitario nella convivenza con Cecilia e lei si era accorta di tutto. Era quasi certa che la mancanza di comunicazione con Luca lo avrebbe portato a dire no, a prescindere dal suo sì. E invece è rimasta sorpresa quanto tutto il pubblico del fatto che lui volesse continuare il matrimonio. Oggi abbiamo scoperto che non era così convinto del suo sì, anzi lo abbiamo scoperto nello speciale Sei mesi dopo in onda ieri sera su Real Time.

Luca e Cecilia oggi, come stanno le cose dopo Matrimonio a prima vista

Oggi però sono arrivate le prime parole di Luca e Cecilia su Instagram e in una intervista a Fanpage. In quest’ultima abbiamo appreso come stanno le cose oggi. Luca e Cecilia infatti sembravano voler provare ad avere un rapporto di amicizia, ma così non è successo. “Questo per noi è un momento di stallo, più no che sì”, ha detto Luca. Cecilia invece ha spiegato: “Non so cosa potrà accadere nel tempo, potrebbe nascere una bella amicizia. Per ora siamo in rapporti abbastanza freddi, non ci sentiamo”. Se Luca avesse detto subito no, un no convinto invece di un sì pieno di insicurezze, Cecilia non avrebbe avuto problemi a rimanere sua amica. Però le cose sono andate diversamente e lei era molto fredda con l’ex marito.

Luca e Cecilia su Instagram, foto da soli e bilancio finale: lei non nomina l’ex marito

Luca comunque si è reso conto che avrebbe dovuto riflettere meglio sulla sua risposta: “L’unico rimorso è il fatto di aver detto di sì a Cecilia in quel frangente, per una questione di rispetto nei suoi confronti e anche nei miei”. Entrambi sono tornati su Instagram dopo Matrimonio a prima vista sei mesi dopo. Luca Serena e Cecilia De Stefanis hanno postato una foto in cui sono soli nel giorno del matrimonio insieme a un messaggio. Non una foto di coppia per ricordare l’esperienza, ma una foto da soli. Nelle loro parole, invece, un bilancio dell’avventura e solo Luca ha parlato anche di Cecilia: lei non lo ha fatto.