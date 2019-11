Luca e Cecilia oggi, lui spiazza tutti: “Sono scappato”, il Web non perdona

Matrimonio a prima vista, Luca e Cecilia non stanno più insieme: il confronto sei mesi dopo

Luca e Cecilia oggi non stanno più insieme: anche per loro l’esperimento di Matrimonio a prima vista non ha funzionato. Sembravano essere una coppia collaudata sin dal primo incontro per dire “sì” e i fan speravano nel lieto fine, poi è arrivata la batosta. Cecilia sembrava non essere neanche intenzionata a incontrare Luca per come sono finite le cose. La sposa avrebbe preferito ricevere un “no” e divorziare subito, invece di accendere la speranza e assistere a una retromarcia dopo. Pare infatti che dopo aver deciso di rimanere insieme Luca sia stato a Roma per solo un giorno e mezzo! Avrebbe dovuto trattenersi di più, invece è praticamente scappato. Anche i fan erano molto convinti che tra Luca e Cecilia potesse funzionare ed esattamente con lo sposo anche loro hanno fatto dietrofront.

Luca e Cecilia si sono lasciati: “Avrei preferito il suo no”

Queste le parole di Cecilia su come è finita: “Io e Luca non stiamo più insieme. Quando è arrivato il momento di organizzarsi, Luca si è tirato un po’ indietro. Lui è venuto a Roma, doveva rimanere un po’ di giorni e a un certo punto ha deciso di andarsene prima. Da lì è finita. Lui ha provato per un periodo a chiedermi come stavo, io ero un po’ fredda”. E poi ha aggiunto: “Avrei preferito il suo no e da lì avremmo potuto ripartire come amici. Piuttosto che un sì e un tirarsi indietro. Lo avrei capito, perché il percorso non è stato tutto bello”. Cecilia ha detto che avvertiva che qualcosa non andava fra loro e che non erano più i Luca e Cecilia dell’inizio, ma vedere Luca andare via dopo sole 36 ore non l’ha lasciata indifferente.

Matrimonio a prima vista sei mesi dopo, Luca spiazza tutti: “Mi sentivo a disagio”

Raggiunta la stanza del confronto, Luca ha detto la sua: “Avevo già questo dubbio durante la scelta. Poi passando del tempo con Cecilia, non volermene, mi sentivo a disagio. Non stavo bene. Speravo che fuori dalle telecamere potesse cambiare qualcosa però così non è stato. Non era lei in sé, non mi sentivo bene con me stesso”. Ha aggiunto che a lui anche 36 ore sono bastate per capire che non avrebbe potuto funzionare. Quando gli esperti gli hanno fatto notare che avrebbe potuto chiedere a Cecilia di seguirlo lontano da Roma, lui era certo che non sarebbero cambiate le cose “Non è il contesto, è il con chi sei. Nel senso mi spiace dirlo ma quelle 36 ore son bastate per capire. Mi spiace se son scappato così, ma non stavo bene”, ha risposto.

Luca e Cecilia oggi, dopo il confronto arriva il giudizio di Twitter

Luca ha infine detto di sperare in un’amicizia con Cecilia, lei inizialmente sembrava non volerne sapere. Poi ha ceduto: “In realtà io gli voglio bene, per me è stata una persona che ha fatto una pazzia insieme a me e non lo dimentico più”, e ha accettato di sentire Luca. Questo confronto ha fatto cambiare idea totalmente ai fan del programma! Su Twitter infatti si leggono commenti non proprio positivi su Luca: secondo i fan è stato falso nel suo percorso. E pensare che Luca Serena e Cecilia De Stefanis erano i più amati ed erano stati apprezzati perché considerati veri e spontanei…

Mesi a lamentarci di Ambra e Federica quando questo è peggio, almeno loro non hanno fatto finta di essere felici #MatrimonioAPrimaVista — Martina (@jaymistatoos) November 5, 2019

#matrimonioaprimavista ho criticato Federica. Ok, il peggio di questa stagione è Luca. pic.twitter.com/OAq9hetlJf — Sabrina (@LaSabrinaF) November 5, 2019