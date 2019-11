Fulvio e Federica oggi: “Giunto il momento di chiarire”, la verità sul rapporto

Matrimonio a prima vista, Fulvio e Federica si sono sentiti dopo lo speciale del programma? Tutta la verità

Fulvio e Federica oggi: cosa sta succedendo davvero? L’avventura di Matrimonio a prima vista è giunta al termine con lo speciale Sei mesi dopo, in cui proprio questa coppia ha spiazzato davvero tutti. Nessuno infatti si aspettava baci e sorrisi fra loro, visto che si sono lasciati davvero male. Basta pensare che hanno preso la loro decisione ancor prima di arrivare davanti agli esperti: dopo una nottata movimentata, Fulvio ha tolto la fede e non ha voluto più saperne di Federica. Ovviamente poi alla domanda degli esperti hanno risposto con il divorzio. Non si sono né visti né sentiti dopo la fine del matrimonio, ma sembravano intenzionati a diventare amici e darsi una seconda possibilità. Sarà successo davvero?

Fulvio e Federica oggi non si sentono più: la verità

Ebbene, la verità su Fulvio e Federica oggi è emersa grazie a un’intervista di Fanpage. Il sito ha raggiunto i due protagonisti e ha chiesto se si sono sentiti davvero in amicizia dopo lo speciale Matrimonio a prima vista Sei mesi dopo. Ed ecco la risposta di Federica: “In realtà alla fine no. Ci sentiamo solo nel gruppo Whatsapp, in cui ci sono tutti”. Anche Fulvio ha risposto in modo negativo: “Di base non c’è stata comunque la voglia di sentirci. Lei, del resto, ad ogni nostro invito, perché spesso facciamo delle simpatiche reunion, non viene mai e non partecipa. Quindi non si sono verificate le condizioni di un contatto”. Insomma, seppure abbiano acceso l’entusiasmo dei fan (anche se non tutti hanno apprezzato), non è successo assolutamente nulla.

Fulvio Amoruso su Instagram: “È giunto il momento di chiarire”

Ma a chiarire per bene la situazione è stato Fulvio Amoruso su Instagram. Nel suo post verità ha esordito così: “Finalmente è giunto il momento di chiarirvi per bene il mio rapporto con Federica, partendo da questa foto che ha fatto molto parlare”. Ha postato la foto del bacio con Federica, che ha fatto molto scalpore. Poi ha ripercorso la loro avventura nel programma, fino a chiarire il bacio: “Il bacio (a stampo) è un simbolo di pace per mettere un punto atto a terminare le varie emozioni negative che ci circondavano fino a quel giorni”. Infine, le parole sul rapporto con Federica oggi: “Le porte sono aperte, e lo rimarranno, per una eventuale e tranquillissima amicizia”. Federica Maiorano su Instagram non ha ancora commentato la sua esperienza.

Matrimonio a prima vista, Federica e Fulvio sei mesi dopo: lei ha finto?

Qualcuno potrebbe pensare che i sorrisi e i mea culpa di Federica potrebbero essere stati finti, solo per convincere il pubblico di non essere quella cattiva. Ma così non è stato: “Sono stata sincera assolutamente e non mi importa di quello che ha pensato la gente. Ammettere i propri errori, credo sia una cosa che fanno poche persone”, ha assicurato lei. Anche Fulvio sembra aver creduto alle parole dell’ex moglie: “Non ci ho voluto nemmeno pensare che Federica non fosse sincera, solo per ripararsi dalle critiche. Ripeto, per me le parole di stima del papà di Federica sono bastate”.