Fulvio e Federica stanno insieme? Il bacio divide: la reazione dei social

Matrimonio a prima vista sei mesi dopo, Fulvio e Federica sono la vera sorpresa: i due superano tutto?

Fulvio Amoruso e Federica Maiorano sono la sorpresa di Matrimonio a prima vista! Durante l’esperimento non sono mai andati d’accordo, ma davvero mai se non per uno o due giorni, eppure Fulvio e Federica oggi sembrano intenzionati a ricominciare da capo. Inizialmente come amici, poi chi può saperlo. Il confronto è cominciato con una specie di processo a Federica, che è stata messa davanti ai suoi errori. Ed effettivamente rivedendo le puntate in onda, Federica si è resa conto che avrebbe potuto evitare alcuni atteggiamenti. Il bacio di Federica e Fulvio a Matrimonio a prima vista sei mesi dopo ha davvero spiazzato tutti: il Web si è diviso in due! Ma procediamo con ordine e scopriamo come è andato il confronto tra Fulvio e Federica.

Fulvio e Federica oggi, lei ammette: “Ho sbagliato e mi pento”

Gli esperti hanno fatto notare a Federica che avrebbe dovuto pensare che le sue parole avrebbero ferito Fulvio. E lei ha sorpreso: “Di questo mi pento, ho sbagliato”. Ma è durato poco il pentimento pare perché poi non ha gradito l’insistere, secondo lei, di Fulvio per avere un contatto fisico. Lei ha ammesso che pensava solo a sé stessa durante l’esperimento, negando anche a Fulvio la possibilità di mettersi in gioco. “Dopo mesi uno riesce a ragionare un po’ meglio, riesco a farmi un esame di coscienza”, ha affermato Federica. Intanto Fulvio ha commentato dietro le quinte: “Sono deluso, poteva andare meglio. La rabbia ormai non c’è più”. Secondo il papà di Federica, lo sposo avrebbe dovuto usare una tattica diversa e lei sarebbe caduta ai suoi piedi. “Se avesse usato una tattica un po’ più morbida le cose magari sarebbero andate diversamente. Avrei potuto dirglielo io”, ha confermato Federica. Fulvio ha detto che probabilmente anche lui ha sbagliato.

Federica e Fulvio sei mesi dopo, parla la mamma di lui: “Sono stata infastidita”

Intanto è arrivato il commento della mamma di lui: “Sono stata infastidita, vedevo Fulvio pieno di tenerezza nei suoi riguardi. Mentre lei continuava a essere un po’ acida”. Federica ha risposto così: “Le do ragione, nel senso che è vero mi sono mostrata così e rivedendomi da casa mi sono detta che avrei potuto essere più dolce, accogliente”. Cosa succedeva invece? Che era ferma sul punto che Fulvio non le piacesse e da lì non si è smossa. Nada le ha fatto notare che questa linea intrapresa ha condizionato tutto il suo percorso. Hanno anche mostrato dei commenti del pubblico presi da Twitter e non erano affatto leggeri. Lei ha reagito con ironia, ma poi ha ammesso: “Inizialmente mi hanno ferito questi commenti negativi, poi mi hanno fatto ragionare su quali potevano essere i miei errori. Avrei potuto essere più morbida, sincera sì ma i modi potevano essere diversi”. Fulvio intanto era convinto che non le è piaciuto dal primo momento e non si è schiodata da lì.

Fulvio e Federica si rivedono dopo il divorzio a Matrimonio a prima vista sei mesi dopo

“Sì, mi è capitato di pensarci. Pensavo più che altro a come mi sarei comportata vedendolo in tranquillità”, ha detto Federica dicendo di essere disposta a incontrare Fulvio sei mesi dopo. A questo punto è entrato Fulvio nella stanza, si sono salutati con due baci sulla guancia e un bel sorriso. Fulvio ne ha approfittato per chiedere scusa a Federica per alcune cose dette nel litigio finale, in cui era arrivato al limite e avvertiva troppa pressione addosso. “Abbiamo dato il peggio di noi stessi”, ha chiosato. Federica ha risposto che vedendo le puntate ha capito che lui aveva accumulato troppo, arrivando a esplodere. Secondo Fulvio non c’è stata intesa mentale fra loro e per questo non ha funzionato. Nada ha detto a entrambi che non hanno conosciuto quasi per nulla la persona che hanno sposato.

Matrimonio a prima vista, il papà di Federica spera in un ritorno di fiamma

Hanno mostrato un nuovo commento della mamma di Fulvio: “Ci sono stati dei momenti in cui doveva essere più deciso e credo di aver percepito da parte di lei che si aspettava un abbraccio improvviso, qualcosa di forte. Ovviamente lui ha avuto paura, lo avrebbe fatto in altre circostanze”. Insomma, Fulvio avrebbe dovuto chiedere meno e agire di più. Il terapeuta ha fatto notare a lui che quando erano seduti ad ammirare il tramonto avrebbe potuto fare un passo in più, ma lui ha risposto dicendo che non se l’è sentita. Il papà di Federica spera in un ritorno di fiamma: “Federica si è chiusa a riccio, ha stupito anche me. Fulvio potrebbe fare un tentativo, anche come amico”. E da queste parole hanno preso spunto Fulvio e Federica di Matrimonio a prima vista per esprimere il loro pensiero finale.

Fulvio e Federica stanno insieme? Il Web si divide

Sei mesi dopo i due sono disposti a ricominciare da zero. Queste le parole di Fulvio: “Fino a ieri ero convinto che non ci saremmo mai più sentiti, però l’incontro di oggi mi ha portato a riflettere. Questo incontro è stato interessante, rivederci riparlarne e vedere le opinioni dei familiari. Se tu hai voglia, sappi che a me…”. E Federica si è accodata: “A oggi sì, posso dire che sono più tranquilla a portare avanti un rapporto con lui. D’amicizia. Non so cosa succederà in futuro, ma mi piacerebbe rivederlo e risentirlo”. E c’è stato anche un sorprendente bacio tra Fulvio e Federica prima di salutare gli esperti! Su Twitter c’è chi fa il tifo per loro e chi invece non approva la scelta di Fulvio di dare una seconda possibilità a Federica. Scopriremo come andrà a finire: siamo tutti molto curiosi!

Tra Fulvio e Federica non nascerà mai niente #MatrimonioAPrimaVista — Monica ♥️🍀 (@MonicaAosta) November 5, 2019