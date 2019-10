Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo, la data: quando va in onda

Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo, svelata la data di messa in onda in streaming e in chiaro

Quando andrà in onda lo speciale di Matrimonio a prima vista? Finalmente conosciamo la data! Anzi, le date: Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo infatti arriverà prima in esclusiva in streaming. Scopriremo molto presto quindi cosa è successo alle tre coppie della quarta edizione: Luca e Cecilia, Marco e Ambra, Fulvio e Federica. Su questi ultimi due non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che sia finita definitivamente, visto il modo in cui hanno firmato le carte del divorzio. Sulle altre due invece ci sono dei punti interrogativi, a cui troveremo risposta tra pochi giorni. Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo su Real Time andrà in onda il prossimo 5 novembre, ma avrete la possibilità di vederlo prima.

Speciale Matrimonio a prima vista in esclusiva su DPlay Plus: come e quando vederlo

La data di Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo è stata svelata da Fanpage, che ha spiegato anche la possibilità, non per tutti, di vedere la puntata in anteprima. La puntata speciale verrà resa disponibile già a partire dal 29 ottobre, ma solo in streaming e non per tutti. Coloro che sono abbonati a DPlay Plus infatti riusciranno a scoprire prima di tutti gli altri cosa succede oggi alle coppie. Si tratta di un programma a pagamento e i non abbonati potranno vedere la puntata in chiaro su Real Time. Gli abbonati avranno a disposizione una settimana per conoscere prima di tanti altri il destino delle coppie e chi ha intenzione di non rovinarsi la visione dovrà stare attento agli spoiler! Per chi invece non ha problemi a scoprire tutto prima, allora possiamo anticiparvi già qualcosina.

Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo, arriva lo speciale sulle coppie

Nelle scorse settimane infatti alcuni indizi hanno portato a pensare che tra Luca e Cecilia tutto vada bene. Ma non solo, perché la vera sorpresa sono stati Marco e Ambra: pare siano tornati insieme. Su Fulvio e Federica in pochi ripongono speranze: si sono lasciati in maniera drastica, anzi a dire il vero non c’è mai stato feeling tra loro. Secondo Nada Loffredi, Federica non è stata del tutto sincera nel suo percorso.