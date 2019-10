Matrimonio a prima vista, Ambra e Marco sono tornati insieme: l’indizio

Matrimonio a prima vista, Marco e Ambra insieme: il video inaspettato

Colpo di scena a Matrimonio a prima vista 2019: Marco e Ambra sono tornati insieme dopo aver annunciato il divorzio nell’ultima puntata del programma! O almeno così pare da alcuni indizi trapelati su Instagram, dove i due si sono mostrati insieme, complici e affiatati. Ambra e Marco sono apparsi nelle storie di Francesca Musci, partecipante ad una passata edizione del format, che in questi giorni sta trascorrendo dei momenti di allegria e spensieratezza con la coppia. Con i tre altri amici, tra i quali Luca e Cecilia (che sono ancora sposati) e Fulvio. Dell’allegro gruppetto non fa parte Federica, segno che non c’è stato alcun ritorno di fiamma con il marito Fulvio. A differenza di quello che sembra accaduto ad Ambra e Marco, che si sono ritrovati vicini e affiatati lontano dalle telecamere.

Marco e Ambra oggi: insieme dopo Matrimonio a prima vista

Forse Marco e Ambra sono rimasti amici dopo Matrimonio a prima vista, come auspicato dalla ragazza nel corso dell’ultima puntata. Ma in una storia Instagram di Francesca Musci si vedono Ambra e Cecilia che raggiungono Marco e Luca. “Ecco le vostre mogli”, esclama convinta Francesca. Una dichiarazione che né Marco né Luca hanno smentito: i ragazzi hanno replicato con un semplice sorriso. I due matrimoni sono dunque salvi? Sembrerebbe di sì ma per avere la conferma non resta che attendere la puntata speciale di Matrimonio a prima vista, prevista su Real Time a novembre.

Matrimonio a prima vista: tanti divorzi, un solo rapporto vero

Tralasciando le coppie di quest’anno, fino ad oggi nessuna delle coppie che ha partecipato in passato a Matrimonio a prima vista è rimasta unita, eccezion fatta per la già citata Francesca Musci e Stefano Protaggi, che nel 2018 si sono addirittura risposati con rito religioso.