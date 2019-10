Luca e Cecilia oggi: quando va in onda lo speciale di Matrimonio a prima vista

Matrimonio a prima vista: sei mesi dopo, quando va in onda lo speciale sulle coppie? Le prime news

Quando va in onda Matrimonio a prima vista: sei mesi dopo? Lo speciale sulle coppie dell’edizione 2019 tarderà un po’ ad arrivare su Real Time, ma non di molto. Per scoprire se Luca e Cecilia oggi sono ancora sposati bisogna attendere ancora qualche settimana. La curiosità di sapere se il matrimonio prosegue ancora oggi è davvero tanta, soprattutto perché su questa coppia in molti hanno scommesso sin dalla prima puntata. Luca Serena e Cecilia Destefanis hanno fatto sognare il pubblico, perché tra loro c’è stata un’intesa immediata che fa ancora credere nel colpo di fulmine. Questo è accaduto tra loro, che sin da subito hanno avvertito l’esigenza di avere l’altro accanto dopo il matrimonio al buio. Certo, hanno avuto dei problemi e degli ostacoli da superare perché in fondo non si conoscono abbastanza, anzi per niente, ma i presupposti per costruire qualcosa di importante sembrano esserci.

Luca e Cecilia oggi, ecco quando andrà in onda lo speciale di Matrimonio a prima vista

Quando avremo modo di sapere se Luca e Cecilia stanno ancora insieme? Fanpage ha fatto sapere che lo speciale di Matrimonio a prima vista potrebbe andare in onda il prossimo novembre. Nella puntata speciale potremo scoprire non solo cosa succede tra Luca e Cecilia oggi, ma anche cosa è cambiato nelle vite delle altre coppie. Marco e Ambra si saranno rivisti? Lui è stato duro nel chiudere tutti i ponti quando lei ha parlato della possibilità di diventare amici. E cosa dire invece di Fulvio e Federica? Su loro forse pochi dubbi sul fatto che non si siano più risentiti, ma le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo. In attesa di vedere Luca e Cecilia a Matrimonio a prima vista: sei mesi dopo, e gli altri protagonisti, Nada Loffredi ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato delle coppie. In particolare, ha spiegato cosa si nasconde realmente dietro al comportamento di Federica e Ambra e ha difeso l’esperimento sociale.

Matrimonio a prima vista, Luca e Cecilia unici sopravvissuti: Nada Loffredi difente l’esperimento sociale

L’esperta ha dichiarato, sempre a Fanpage: “Guardare all’esperimento sociale di Matrimonio a prima vista in termini di riuscita o fallimento, a seconda che i candidati divorzino o meno, è un errore metodologico. […] Il nostro esperimento, come tutti gli esperimenti, consente di osservare alcuni comportamenti sociali… In questo caso abbiamo la dimostrazione palese dei motivi alla base delle difficoltà relazionali fra gli individui”.