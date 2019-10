Matrimonio a prima vista, Ambra e Federica poco sincere? Parla Nada Loffredi

Matrimonio a prima vista, Ambra Radicioni e Federica Maiorano non si sono messe in gioco abbastanza?

Matrimonio a prima vista 2019 è terminato con due divorzi, ma già avere una coppia che ha deciso di proseguire il matrimonio è una vittoria. Il pubblico però ha posto sotto accusa le due ragazze che hanno deciso di divorziare, ovvero Ambra Radicioni e Federica Maiorano. La prima ha sposato al buio Marco Rompietti e nonostante ci fossero diverse cose ad accomunarli, non a caso gli esperti li hanno messi insieme, Ambra non è riuscita a vedere in Marco l’uomo della sua vita. Federica invece ha sposato Fulvio Amoruso, senza però dargli mai una reale possibilità di farsi conoscere. Se tra Marco e Ambra si è comunque instaurato un feeling, anche solo in amicizia per lei, tra Fulvio e Federica è stata una continua battaglia. Marco avrebbe proseguito il matrimonio, mentre Fulvio ha preso la sua decisione durante il weekend con le altre coppie, lasciando Federica in albergo e andando via.

Matrimonio a prima vista, ad Ambra non piaceva Marco: parla l’esperta Nada Loffredi

Secondo una buona parte degli spettatori, Ambra e Federica non si sono messe in gioco fino in fondo, come sostenuto anche dagli stessi Marco e Fulvio. Ambra ha spesso parlato di mancanza di virilità in Marco ai suoi occhi e questo è stato, a suo dire, uno dei motivi principali che l’ha spinta a dire no nell’ultima puntata. Ma per l’esperta Nada Loffredi il motivo della sua decisione è stato un altro. Intervistata da Fanpage, la dottoressa infatti ha dichiarato: “Ambra scambia la gentilezza con l’effeminatezza. La virilità di un uomo non si misura con le dimensioni delle sue spalle (che pure in Marco ci sono) e neppure dall’atteggiamento evitante tipico degli uomini che non si vogliono impegnare. Ambra, molto più semplicemente, non ha gradito l’aspetto fisico di Marco. L’attrazione fisica è troppo importante per tutti oggi”. Metterli insieme, dunque, non è stato un errore degli esperti, è che Ambra ha evitato di dire esplicitamente che Marco non le piaceva esteticamente.

Federica e Fulvio di Matrimonio a prima vista, lei non è stata sincera? L’opinione di Nada

Federica invece ha dichiarato che grazie a Matrimonio a prima vista ha capito di non essere pronta a fare la moglie. Anzi, è stata più drastica dicendo che forse non è nata per esserlo. L’esperta ha letto in maniera diversa però il comportamento di Federica. Questa la sua opinione in merito: “Fra i tanti tentativi di attribuire all’esterno le responsabilità, Federica ha addotto anche questa spiegazione, dopo aver definito Fulvio ‘tamarro’, ‘molestatore’ e tanto altro. Anche perché Federica non può aver capito cosa vuol dire essere moglie, visto che l’esperienza matrimoniale non c’è stata…”. In tutto ciò, scopriremo prossimamente se invece Luca e Cecilia oggi stanno ancora insieme.