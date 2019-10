Ambra spezza il cuore di Marco a Matrimonio a prima vista

Matrimonio a prima vista: Ambra e Marco si sono lasciati

Un altro divorzio a Matrimonio a prima vista 2019. Dopo Fulvio e Federica, è scoppiata pure la coppia formata da Ambra e Marco. Dopo cinque settimane in cui hanno condiviso emozioni e sensazioni nuove i due hanno scelto di prendere strade differenti. In realtà la decisione finale è stata presa da Ambra: Marco era infatti pronto ad andare avanti e provare a vivere nella vita reale questo matrimonio nato sotto le telecamere. Ma Ambra è stata perentoria: la giovane non prova nei confronti di Marco niente più di una banale amicizia. Un risvolto che ha lasciato il segno nel pubblico, che si è schierato compatto dalla parte di Marco, visibilmente provato dal comportamento della sua ex moglie.

Ambra di Matrimonio a prima vista: “Non è scattato nulla”

“Con Marco ho passato tanti bei momenti ma non è scattato nulla. Non c’è stato quel coinvolgimento, quell’emozione che dovrebbe esserci tra due persone innamorate. L’ho vissuto più come un amico. Non l’ho mai sentito come un mio compagno di vita”, ha spiegato Ambra agli esperti di Matrimonio a prima vista. “Preferisco non avere alcun tipo di rapporto fuori ma mantenere il ricordo così com’è”, ha aggiunto la giovane, che durante il percorso in tv non ha mai nascosto certe difficoltà e paure. “Adesso mi sento più libera”, ha poi ammesso Ambra prima di lasciare definitivamente Matrimonio a prima vista.

Matrimonio a prima vista: nessun rimpianto per Marco

Nessun rimpianto per Marco che, fino all’ultimo, ha provato a conquistare Ambra a Matrimonio a prima vista. Il ragazzo ha provato delle emozioni forti, che sono andate al di là della semplice amicizia, ma non è stato ricambiato dalla sua dolce metà.