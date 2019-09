Ambra e Marco in lacrime per il regalo di Matrimonio a prima vista

Matrimonio a prima vista: Ambra e Marco piangono per il regalo della produzione

Momento di commozione a Matrimonio a prima vista 2019 per Ambra e Marco. I due si sono commossi per il regalo della produzione: l’album fotografico del loro matrimonio. Nel rivedere le foto del loro primo incontro i due sono stati smossi da un sentimento importante. Ma un sentimento che non è stato lo stesso per i due ragazzi. Marco si è commosso nel ripensare a quelle scene, a dei momenti sicuramente unici e irripetibili, mentre Ambra ha pianto per il nonno che l’ha accompagnata all’altare. Dunque, la stessa reazione per due motivi ben diversi, che hanno allontanato ancora di più la coppia. Nonostante i tanti giorni insieme Ambra non riesce ancora a lasciarsi andare nei confronti di Marco e neppure la dedica del giovane ha fatto cambiare idea alla neo sposina.

Marco fa una dichiarazione d’amore importante ad Ambra

“Ambra, ti voglio bene, sei una bella persona e al di là di come andrà questa esperienza ti consiglio di pensare di più a te stessa”, ha detto Marco durante una cena alla penultima puntata di Matrimonio a prima vista. La dolce dedica, che ha commosso il web e i social network, non ha però sortito lo stesso effetto in Ambra, che è rimasta impassibile. Una reazione piuttosto criticata dai telespettatori, che continuano a ritenere Ambra del tutto inadatta ad un programma del genere come quello di Real Time.

Marco e Ambra verso il divorzio dopo la trasmissione

“Non provo quel qualcosa in più nei tuoi confronti, non mi è scattato nulla”, si è giustificata Ambra, che non sembra propensa a continuare il matrimonio con Marco. Dunque, c’è già il primo divorzio a Matrimonio a prima vista 2019?