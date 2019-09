Ambra e Marco, Matrimonio a Prima Vista: la coppia è in alto mare

Ambra e Marco a Matrimonio a Prima Vista, terza puntata: la coppia è in alto mare

Sono sempre in alto mare Ambra e Marco. La coppia, protagonista del programma Matrimonio a Prima Vista, continua a non trovare i giusti ‘incastri’ per far decollare la relazione. I freni sono quasi tutti della ragazza, che anche nella terza puntata ha fatto intendere a più riprese di non cogliere nella persona del marito le caratteristiche di cui avrebbe bisogno. La “virilità” manchevole, intesa non nell’accezione più ampia del termine ma in quella più sfumata (modi fare, di parlare, di porsi), è uno dei problemi su cui ha insistito Ambra. Tuttavia, tra i dubbi c’è stato anche qualche raggio di sole. La donna ha particolarmente apprezzato il gesto di Marco di donarle un barattolo vuoto, ‘contenente’ l’aria dell’Umbria. “Il regalo che ti faccio, e te lo porti a casa, è mettere qua dentro un po’ di aria dell’Umbria”, ha detto il giovane nel darglielo. “Questo regalo è bellissimo e significativo”, la risposta sincera di Ambra. ” Te lo regalo per esorcizzare questa tua paura e questa tua ansia di venire qui”, la chiosa di Marco.

Marco: “Così non se ne esce, Ambra. Anzi se ne esce solo in un modo: male.”

Durante il tempo trascorso a Terni da Marco, Ambra è sembrata per un attimo più spensierata. “Al di là di quello che sceglieremo, sono contenta di aver condiviso il percorso con una persona come te“, sussurra la donna. Tuttavia, quando la coppia è andata qualche giorno nei pressi di Roma, dove abita la famiglia di lei, sono subito riemersi i problemi nel rapporto. “Tu non rispecchi l’uomo di polso che io vorrei al mio fianco, l’uomo che mi sappia tener testa.” Ambra ha aggiunto che i suoi partner se li è sempre scelti e che non si è mai sbagliata nel valutarli. “Se stai qui le scelte che hai fatto… guarda dove ti hanno portato, altrimenti non staremmo qui”, la replica di Marco che infine ha chiosato: “Così non se ne esce, Ambra. Anzi se ne esce solo in un modo: male.”

Il pubblico contro Ambra

Il pubblico che ha seguito la puntata si è riversato su Twitter a più riprese, criticando con asprezza i pensieri espressi dalla ragazza. In molti si sono chiesti per quale motivo si sia presentata a un programma come Matrimonio a Prima Vista, che ha una dinamica totalmente inversa rispetto al pensiero della ragazza circa il partner da scegliere. Ossia il ‘marito’ è scelto a tavolino e non cercato dai protagonisti dello show. I telespettatori sono inoltre convinti che la storia ha pochissime chance di vedere un lieto fine.