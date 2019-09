Fulvio, indugi rotti a Matrimonio a Prima Vista: “Consumato?” Discussione

Fulvio vede Marco e Luca e rompe gli indugi a Matrimonio a Prima Vista: “Avete consumato?” La discussione, fan apprezzano la domanda diretta

Fulvio non ci gira troppo attorno e, una volta riunitosi con gli altri mariti del programma per un confronto sulle rispettive storie, chiede subito: “Ma voi avete consumato?” Il pubblico da casa si è riversato su Twitter apprezzando la domanda senza fronzoli del ragazzo. D’altra parte si sa che i maschietti, sotto certi punti di vista, non vanno troppo per il sottile. Insomma, quello che solitamente si riassume nel celebre detto “Andare subito al nocciolo del discorso.” Per i fan dello show, nessun dubbio nemmeno sul fatto che sarebbe stato proprio Fulvio a porre in maniera così schietta l’argomento.

Matrimonio a Priva Vista, Fulvio: “Si è chiusa a riccio, mi vedeva come un nemico. La stavo quasi odiando”

“Ma voi avete consumato?”. Fulvio rompe gli indugi subito. Il primo a esprimersi è Marco, che con Ambra continua a trovare parecchie difficoltà: “Nemmeno un bacio. Neppure un contato fisico e intimo”. Marco inoltre aggiunge di essere piuttosto disturbato dall’atteggiamento della compagna. A questo punto interviene lo stesso Fulvio, narrando la sua esperienza: “Ho avuto momenti di forte disagio. Qualsiasi cosa che facessi non andava bene… Lei ha provato anche a umiliarmi facendo apprezzamenti ad altri uomini. Si è chiusa a riccio, mi vedeva come un nemico. La stavo quasi odiando”. Le cose però nell’ultimo periodo stanno cambiando, visto che Federica si sta lasciando andare pian piano, tanto che ha confessato alle altre donne di aver sentito il bisogno di baciare il partner.

Luca e Cecilia a Matrimonio a Prima Vista: iniziano i problemi

Questione assai diversa per Luca e Cecilia, che stanno facendo il percorso inverso. I due infatti sono partiti ‘a razzo’, ma ora la coppia sta riscontrando dei problemi. Cecilia è attanagliata dai dubbi e trova sfuggenti i silenzi del compagno. Il timore di soffrire nuovamente per amore la frena parecchio. “Principalmente ho paura di soffrire, ho sofferto molto in passato”, ha chiosato durante un colloquio con la psicoterapeuta Nada.