Fulvio deluso a Matrimonio a prima vista: il suo piano fallisce

Matrimonio a prima vista 2019: Fulvio deluso dal comportamento di Federica

Per Fulvio Amoruso Matrimonio a prima vista si è rivelato un vero e proprio percorso ad ostacoli, tortuoso e tutto in salita. La scintilla con la moglie Federica Majorano non è scattata durante le nozze, almeno da parte della ragazza di Arluno. La giovane ha messo fin da subito un muro davanti al suo sposo e nelle prime due puntate è miseramente fallito il piano di Fulvio. Il 32enne ha cercato di conquistare Federica dal punto di vista fisico, provando in tutti i modi ad instaurare un feeling passionale. Tale strategia si è rivelata però la peggiore e Federica si è allontanata sempre più, piuttosto infastidita dalle pressioni del marito. Un piano che non è piaciuto al pubblico che, attraverso i social network, ha invitato il toscano a fare ben altro per trovare un legame con la dolce metà imposta dalla produzione.

Il pubblico suggerisce una strategia diversa a Fulvio

“Che Federica sia molto chiusa è vero, ma il comportamento di Fulvio è abbastanza squallido. Non gliela deve mollare per contratto eh”, ha fatto notare qualcuno su Twitter. “Fulvio sbaglia. Dato che non c’è stata chimica a livello fisico dovrebbe provare a farsi conoscere e farsi piacere caratterialmente. Un approccio un po’ più lento. Poi il contatto arriverà ma adesso è inutile provarci, la fa sentire solo a disagio”, ha sottolineato un’altra telespettatrice. “Fulvio non ha capito che per conquistare Federica occorre trattarla come una pezza da piedi”, ha ribadito qualcun altro.

Pioggia di critiche anche per Federica Majorano

Se la strategia di Fulvio non sta riscuotendo particolari consensi, lo stesso si può dire per il comportamento di Federica. Una frase pronunciata dalla 30enne nel corso della seconda puntata di Matrimonio a prima vista ha indignato davvero tutti.