Federica di Matrimonio a prima vista 2019: la frase che indigna tutti

Federica e Fulvio di Matrimonio a prima vista 2019: il gesto che non piace

Continua a non piacere il comportamento di Federica a Matrimonio a prima vista 2019. La giovane ha fatto storcere il naso a più di qualcuno nel corso della prima puntata e il nuovo appuntamento in onda su Real Time mercoledì 11 settembre non ha cambiato la situazione. In particolare alla maggior parte dei telespettatori non è piaciuto il comportamento che la giovane ha adottato nei confronti di Fulvio, il suo neo sposo. Federica ha fatto parecchia difficoltà a instaurare un rapporto con il ragazzo e fin dal primo incontro è stata poco propensa a migliorare la relazione. Inoltre c’è una frase, pronunciata da Federica, che ha fatto indignare il pubblico sui social network.

Cosa ha detto Federica alla seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2019

“Non sentivo l’amore, non vedevo occhi da innamorati durante il servizio fotografico. Non è facile ma sono fatta così”, ha detto Federica Majorano durante la seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2019. La 30enne non ha inoltre apprezzato fino in fondo la meta scelta dalla produzione per il viaggio di nozze, ovvero Zanzibar. Location già visitata da Federica, che si è mostrata poco entusiasta. Non per il posto in sé ma per paura di rovinare un bel ricordo, ovvero una vecchia storia d’amore. “Zanzibar è un posto che porto nel cuore. Ho paura di rovinare il ricordo in questo modo”, ha precisato. Un comportamento che non è proprio andato già al pubblico della trasmissione, che si è schierato compatto dalla parte di Fulvio.

Matrimonio a prima vista 2019: il pubblico boccia subito Federica

“Federica, scusa, vai ad un appuntamento al buio e pretendevi di innamorarti subito?”, ha fatto notare qualche appassionato di Matrimonio a prima vista su Twitter. “Ma Federica si è informata prima di partecipare al programma come erano le condizioni? Perché se tu “sei fatta così” allora non avresti partecipato a questo programma”, ha aggiunto qualcun altro. “Comunque per partecipare a questo genere di programma ci vogliono un piglio ed uno spirito che palesemente Federica non ha”, ha sottolineato un utente.