Masterchef, cambiamento radicale dopo 9 anni: Barbieri svela scelta decisiva

Masterchef Italia, come è cambiato negli anni tra show e cucina: l’opinione di Bruno Barbieri

Masterchef Italia è un po’ cambiato in questi anni? La risposta è sì. Nelle ultime edizioni molti spettatori hanno avuto dubbi sul programma culinario di Sky, non riconoscendolo più rispetto ai primi anni. C’è chi ha pensato che si badasse troppo al lato televisivo e meno alla sostanza del programma, che dovrebbe essere centrato sul talento culinario degli italiani. Gli aspiranti chef italiani e il loro talento in cucina a un certo punto hanno davvero lasciato spazio allo show? Pare proprio di sì. La conferma è arrivata da uno dei volti storici del programma ormai, ovvero Bruno Barbieri, Lo chef è entrato a far parte del cast di Masterchef nella prima edizione ed è l’unico a non aver ancora lasciato. Carlo Cracco e Joe Bastianich, invece, hanno lasciato il programma alla ricerca di nuovi stimoli in televisione. Non è il caso di Barbieri, che continua a fare Masterchef con lo stesso entusiasmo di sempre.

Barbieri conferma il cambiamento a Masterchef: “Abbiamo pensato allo show, ma la gente vuol vedere cucinare”

Oggi lo chef è stato ospite di Tv Talk, il programma di Massimo Bernardini in onda su Rai 3, e qui ha confermato di non avere intenzione di lasciare il suo posto di giudice. Queste le sue parole: “È un programma che mi prende ancora nell’anima. Cercare talenti in un mondo che mi appartiene lo trovo ancora stimolante”. Gli ospiti in studio hanno poi osservato che quest’anno i concorrenti di Masterchef 9 sembrano di un livello più alto, più tecnici e più attenti. E forse si deve anche alle scelte fatte dai giudici formando la classe. Barbieri infatti ha detto: “Il fatto è che dopo 9 anni abbiamo capito che la gente aveva voglia di vedere cucinare. C’è stato un momento anni fa in cui si era pensato di intraprendere la strada dello show. Poi ci siamo resi conto che la gente vuol vedere cucinare”.

Masterchef 9, la finale si avvicina: chi sarà il nono masterchef italiano?

Intanto Masterchef 9 si avvia alla conclusione. Giovedì vedremo infatti la finale di questa edizione, con quattro concorrenti in finale ma con il favorito del pubblico eliminato. E proprio Barbieri è stato protagonista di una simpatica gaffe di un concorrente in semifinale!