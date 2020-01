Masterchef Italia 9 concorrenti: nomi e cognomi dei protagonisti del 2020

Masterchef 9 concorrenti, i protagonisti dell’edizione 2020: la nuova masterclass di Sky

Tutto pronto per Masterchef Italia 9: i concorrenti della nuova edizione inizieranno a darsi battaglia a partire da giovedì 2 gennaio 2020. Abbiamo assistito a selezioni e formazione della masterclass nelle prime due puntate in onda a dicembre 2019, ma la vera gara si concentrerà nel 2020. Sono venti gli aspiranti chef che si contenderanno il titolo di nono Masterchef italiano. Per loro un premio in denaro e la possibilità di scrivere e pubblicare un libro di ricette. I giudici come ben sappiamo sono tre: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che già nelle prime puntate non hanno fatto sentire la mancanza di Cracco e Joe Bastianich, protagonisti indiscussi delle prime edizioni. Adesso conosciamo meglio i concorrenti di Masterchef Italia 9 nell’elenco che segue, con nomi cognomi età e lavoro nella vita di tutti i giorni. Ad accomunare tutti, ovviamente, è la passione per la cucina.

Concorrenti Masterchef Italia 9, nomi e cognomi dei protagonisti

Andrea De Giorgi: 23 anni, leccese trapiantato a Milano, lavora in una gelateria ed è cresciuto nel ristorante dei nonni;

Annamaria Magi: 55 anni di Lecce, fa la casalinga;

Milenys De Las Mercedes Gordillo Sanchez: 49 anni, è cubana ma vive a Camerino e nella vita fa la commessa;

Antonio Lorenzon: viene da Bassano del Grappa ed è un art director;

Nicolò Duchini: 29enne, abita a Montepulciano e si occupa di comunicazione e social media;

Marisa Maffeo: abita a Parma ma è originaria della provincia di Salerno, ha 34 anni e ha sempre lavorato come infermiera, ma ha voglia di cambiare la sua vita;

Davide Tonetti: 31 anni, vive a Trieste e fa il papà a tempo pieno;

Maria Assunta Cassetta: 53 anni, è un’insegnante di Rapolla;

Giada Meloni: viene da Cornaredo e si occupa di comunicazione, ha 27 anni;

Luciano Di Marco: 52enne di Palermo, nella vita fa il geometra.

Masterchef Italia 9, tutti i concorrenti della nuova edizione: cosa fanno nella vita