Masterchef 9 eliminati undicesima puntata: chi sono i finalisti

Masterchef Italia 9 undicesima puntata, cosa è successo nella semifinale del 27 febbraio 2020

Undicesima puntata di Masterchef 9 vuol dire solo una cosa: semifinale! Oggi ciò che conta di più non sono tanto gli eliminati, quanto i finalisti che scoprirete nel corso di questo riassunto di puntata. La Mystery Box ha avuto come protagonisti degli ospiti speciali per i concorrenti: la mamma per Marisa e Maria Teresa; il fratello per Nicolò; il compagno per Antonio e la moglie per Davide. Sono stati gli ospiti a scegliere e presentare il piatto da cucinare. Per l’occasione, in questa puntata i giudici hanno assaggiato tutti i piatti della Mystery Box. Il vincitore della prova è stato Nicolò, che poi ha scoperto i suoi vantaggi nell’Invention Test. Due piatti da cucinare, uno di chef Barbieri e l’altro di chef Cannavacciuolo e proprio lui ha scelto chi ha preparato cosa. Nicolò ha scelto per sé il piatto di Barbieri e lo ha assegnato anche a Maria Teresa e Davide. Marisa e Antonio invece si sono dedicati al piatto di Cannavacciuolo.

Masterchef 9, tutti promossi dopo l’Invention Test dell’undicesima puntata: Davide primo finalista

Ma prima delle assegnazioni, c’è stato un po’ di imbarazzo per la gaffe di Nicolò con Barbieri! I due giudici comunque hanno cucinato insieme agli aspiranti chef mostrando loro tutti i passaggi della preparazione. La decisione non è stata semplice dopo questo Invention, perché tutti e cinque hanno ricevuto i complimenti dei giudici. Non c’è stato nessun eliminato a Masterchef 9 in questa prova, tutti si sono misurati con la cucina di un ristorante stellato di Parigi della prova in esterna. La vincitrice è stata Marisa e ha quindi assegnato i vari piatti ai suoi avversari durante il servizio nel ristorante francese. Gli aspiranti chef si sono misurati con la preparazione di piatti con tre stelle Michelin per guadagnarsi subito un posto in finale. Lo chef Yannick Alléno ha scelto il migliore della prova: Davide, il primo finalista di Masterchef 9.

Eliminati Masterchef 9, chi è uscito e chi sono i finalisti

Gli altri quattro se la sono giocata al Pressure Test. “Per noi poteva essere chiunque, tranne lui. Perché non ha umiltà”, ha commentato Marisa. Tornati nella cucina di Masterchef, anche Maria Teresa ha detto che avrebbe meritato chiunque di loro quattro tranne Davide, parlando di umiltà. Dalla balconata Davide si è difeso come ha potuto, senza perdere la calma. Nel Pressure Test gli aspiranti chef hanno ricevuto, a sorteggio, un ingrediente che hanno poi preparato in quattro consistenze diverse. Al termine della prova abbiamo scoperto chi sono i finalisti di Masterchef 9: Davide, Antonio, Marisa e Maria Teresa. Nicolò è stato eliminato a un passo dalla finale.