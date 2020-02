Nicolò Masterchef, che gaffe con Barbieri: imbarazzo in cucina, il Web ironizza

Masterchef 9, Nicolò Duchini e la gaffe con Bruno Barbieri: è successo tutto nell’undicesima puntata!

Nicolò Duchini a Masterchef 9 ha conquistato l’affetto del pubblico e si è fatto largo nella cucina più famosa d’Italia di puntata in puntata. Adesso punta dritto alla vittoria, intanto però nell’undicesima puntata è stato protagonista di una gaffe con Bruno Barbieri! Tutto è successo durante l’Invention Test, in cui Nicolò ha avuto dei vantaggi visto che ha vinto la Mystery Box. E nell’Invention Test c’erano due piatti con cui misurarsi: germano con astice in salsa peperata da una parte e linguine e calamari dall’altra. Il primo è dello chef Bruno Barbieri, il secondo dello chef Antonino Cannavacciuolo: entrambi giudici di Masterchef. Il terzo giudice Locatelli ha presentato i due piatti così: “Due piatti grandiosi direi, di due chef molto famosi e apprezzati”.

Nicolò di Masterchef 9 non riconosce un piatto di Bruno Barbieri: la reazione in cucina

Ha chiesto quindi chi avesse idea di chi fossero questi due grandi chef e nel montaggio hanno mostrato i cinque semifinalisti che annuivano. Maria Teresa in confessionale ha dimostrato di sapere a chi appartenessero, mentre Nicolò ha fatto la sua bella gaffe: “Forse sì chef. Il germano mi ricorda Igles Corelli, perché sono andato a cena da lui e una volta ho mangiato una pluma iberica con la salsa peperata”. Dell’altro non ne aveva idea e ha risposto, correttamente, Marisa. Antonio dalla sua postazione ha ironizzato: “Ci hai azzeccato, Nic”. Nicolò era leggermente imbarazzato, mentre altri si sono divertiti con la sua gaffe. Anche Locatelli ha fatto una linguaccia mentre se la rideva.

Barbieri dopo la gaffe di Nicolò a Masterchef e l’ironia di Twitter

Nicolò come vincitore della Mystery Box ha poi ricevuto i consigli di Barbieri per la preparazione del suo piatto e ne ha approfittato per scusarsi: “Chef mi scusi se ho detto prima del piatto che…”. Barbieri però pare non se la sia presa: “Sai son cose che abbiamo fatto insieme. Non c’è problema, ci mancherebbe altro”. Sul Web intanto è esplosa l’ironia sulla gaffe di Nicolò con Barbieri a Masterchef… Ecco alcuni tweet!

@barbierichef is the new il compagno di classe arrabbiato con te che ti suggerisce tutto sbagliato per ripicca. #MasterChefIt pic.twitter.com/PYMQIsWTZ6 — Flo 🎵 (@StolenMusiK) February 27, 2020

Barbieri te la farà pagare amaramente… poi che ha scelto il suo piatto: o lo fai bene o lo fai bene! Attento Nicoló! #masterchefit — stefy “ti sembra normale” (@singerfrog) February 27, 2020

Nicolò scopre che il germano è il piatto di Barbieri #MasterChefIt pic.twitter.com/Bdbtap1H6M — The cat lady's corner (@Thecatladyscor1) February 27, 2020