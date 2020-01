Martina Nasoni frecciatina a Daniele Dal Moro: “Tante maschere”

Martina Nasoni contro Daniele Dal Moro: l’ultima frecciatina rivolta al suo ex fidanzato

Anche Martina Nasoni ha saputo del trono di Daniele Dal Moro, ovviamente. Lui – il suo ex fidanzato – ha deciso di intraprendere una nuova esperienza prendendo parte a Uomini e Donne; una notizia, questa, che non ha lasciato indifferente l’ultima vincitrice del Grande Fratello che, da un po’ di ore a questa parte, sta lanciando frecciatine indirizzate proprio a Daniele. L’ultima? Ha avuto una grande risonanza su Instagram: è stata infatti commentata da un numero impressionante di follower, che continuano a sostenere la ragazza e che hanno sottolineato che non ha perso nulla.

Daniele Dal Moro troppo falso? Le ultime parole di Martina Nasoni

Questa è stata l’ultima frase scritta da Martina Nasoni su Instagram: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”. Parole prese in prestito da Luigi Pirandello. Ai fan della Nasoni non è per niente piaciuto l’inizio “piccante” di Dal Moro a Uomini e Donne e su Instagram hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza alla giovane: “Quando usi il cuore vero, non riuscirai mai a distinguere la maschera dal volto, ma tu usalo sempre perché chi usa il cuore verrà ripagato. Sorridi”; “Sei una ragazza stupenda, hai perfettamente ragione. Non ti abbattere mai, forza!”; “Tranquilla, amore. Tutti avranno ciò che si meritano o prima o dopo. Tempo al tempo. Tu, nel frattempo, innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Non smettere di essere come sei”.

Uomini e Donne anticipazioni: ecco cosa sta succedendo

Si è anche parlato della possibilità di vedere Martina Nasoni come corteggiatrice ma, da quello che è emerso nelle ultime ore, sembra proprio che non la vedremo mai a Uomini e Donne… a meno che la De Filippi non le proponga di diventare tronista! Per il momento conosciamo le ultime anticipazioni sui troni di Daniele, Carlo e Sara, poi… chissà.