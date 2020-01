Uomini e Donne news: bacio di Carlo, Sara incontra nuovo corteggiatore “famoso”

News Uomini e Donne dallo studio: la registrazione del 09/01/2020 e le nuove decisioni prese da Sara e Carlo

Le anticipazioni di Uomini e Donne, oltre ad aver avuto come protagonista l’ex gieffino Daniele Dal Moro, ci fanno sapere di più sul percorso di Sara e Claudio. La prima non è poi così tanto soddisfatta dei suoi corteggiatori e infatti ha deciso di scegliere altri ragazzi incontrati tramite Witty: il primo è Giovanni Arrigoni, ragazzo conosciuto sicuramente da chi ha seguito Temptation Island (ha fatto il tentatore), il secondo si chiama invece Gaetano, è biondissimo, di Napoli, vive a Shangai dove fa il modello e ha anche un bar. Gaetano pare abbia colpito notevolmente la tronista e abbia messo in crisi sia Giuseppe sia Sonny: quest’ultimo in puntata si è beccato anche i “buu” del pubblico in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne, trono Classico: il pubblico contro Sonny, ecco cos’è accaduto

Prima di conoscere chi delle ragazze ha tenuto Daniele Dal Moro, Sara Amira ha fatto un’esterna con Sonny, il quale – come ci fa sapere IlVicolodelleNews – ha criticato per tutto il tempo il suo “rivale in amore”, affibbiandogli nomignoli poco carini; questo suo atteggiamento ha fatto inferocire il pubblico, che gli ha fatto sentire il suo dissenso. Nella puntata precedente, Sonny aveva anche detto che Giuseppe non è assolutamente un bravo ragazzo e Giuseppe, di tutta risposta, si è presentato in studio con una maglietta con la scritta “bad boys, true feelings”. Giuseppe, invece, si è totalmente concentrato su Sara e con lei ha avuto momenti di grandi effusioni: hanno chiesto anche di avere dei minuti per loro senza essere ripresi dalle telecamere…

Bacio Carlo e Marianna, la reazione di Cecilia

Carlo Pietropoli ha invece baciato Marianna, la quale si è aperta molto raccontando di quanto sia stata difficile la sua infanzia: ha dovuto lavorare in una pescheria a 12 anni, poi in una pizzeria e infine è riuscita a realizzarsi facendo la modella. Il bacio di Carlo e Marianna ha ferito Cecilia, che non si sarebbe mai aspettata di vederli così vicini dopo la confessione che il tronista le ha fatto: le ha detto che suo padre passava con lui parecchio tempo perché il compagno della mamma aveva degli atteggiamenti alquanto discutibili; Cecilia gli ha poi detto che anche lei dovrà confessargli qualcosa del suo privato.