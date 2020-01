Uomini e Donne anticipazioni, domande piccanti a Daniele: l’intervento di Maria

Anticipazioni Uomini e Donne, Daniele Dal Moro nuovo tronista

La notizia di Daniele Dal Moro nuovo tronista di Uomini e Donne ha senz’altro sorpreso i fan della trasmissione che si aspettavano un nome diverso: quello di Daniele infatti è stato un nome caduto nel dimenticatoio dopo un po’ di tempo a favore di altri. Ad ogni modo non si può dire che la scelta sia stata sconsiderata perché Daniele è un tipo che ha sempre fatto molto parlare di sé, anche per via di alcune dichiarazioni che sono state riprese infatti in studio, e non solo per la sua storia con Martina Nasoni. Veniamo al dunque.

Uomini e Donne anticipazioni, domande piccanti al primo appuntamento

Durante lo speed date una corteggiatrice ha chiesto a Daniele chiarimenti su alcune voci sul fatto che lui le ragazze “le sbatte al muro”; la domanda era piccantissima ma Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni: in che senso Daniele “sbatte le donne al muro”? Si è poi chiarito tutto, come ha spiegato il Vicolo delle News: “Interviene Maria chiedendo se si riferisce al fatto che è un violento, ma lei spiega che parla di come fa ‘se…o’. Si chiede – prosegue il Vicolo – se è un bello che non balla, perché avendo avuto un bel ragazzo in passato, con cui però non si trovava bene se…almente, è importante sapere come è realmente un uomo anche sotto quell’aspetto”. I primi speed spese date insomma sembrano essere stati incentrati soprattutto sull’attrazione fisica e su particolari aspetti delle dinamiche di coppia.

Uomini e Donne news, Daniele si spiega e chiarisce

La risposta di Daniele è stata chiara: al Grande Fratello ha dato spesso risposte avventate mentre nella realtà è un tipo più pacato. Alla fine comunque non è stato molto il tempo a lui dedicato: tante eliminazioni e autoeliminazioni ma alla fine tutto si è concluso con le prime conoscenze. Speriamo che questo trono sia meno noioso di quelli che abbiamo visto finora.