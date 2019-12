Martina Nasoni archivia Daniele: i progetti futuri e le parole su Monte

Grande Fratello, Martina Nasoni archivia Daniele e va avanti: i progetti futuri

Martina Nasoni dopo il Grande Fratello si è gettata in nuovi progetti e ha intenzione di realizzarli, soprattutto adesso che ha deciso di concentrarsi su sé stessa. La storia con Daniele Dal Moro è archiviata, almeno dal punto di vista del gossip. Oggi Martina è intervenuta ai microfoni di Radio Italia Anni 60 nella trasmissione di Turchese Baracchi e ha parlato della sua nuova vita da vincitrice del Gf 16. Non è spuntato il nome di Daniele nel corso dell’intervista, Martina non ha fatto il suo nome ma ha parlato di lui. L’occasione c’è stata quando sono stati letti i messaggi degli ascoltatori, molti di apprezzamento ma anche tanti da parte di haters. In particolare c’è chi ha scritto a Martina che ha “osato sfidare” Daniele quindi non merita di essere felice, in sostanza.

Martina Nasoni, in arrivo il fotoromanzo con Francesco Monte

Queste parole hanno colpito la conduttrice come anche Martina, che ha risposto così sull’argomento: “Sia chiaro che io non sfido nessuno. Questi messaggi mi lasciano a bocca aperta. Parto dal presupposto che la mia vita privata rimarrà tale, a prescindere da ciò che farò nella vita. Pensano che io ho un odio nei confronti di questa persona. Io gli auguro veramente il meglio, perché se lo merita”. Nient’altro su Daniele, ma Martina ha poi parlato dei suoi progetti futuri. Innanzitutto un fotoromanzo con Francesco Monte, che uscirà sulla rivista Grand Hotel. “Francesco? Non posso spoilerare molto, è il mio allenatore: vi dico solo questo. Se nascerà un amore? Non si può dire, sennò spoilero tutto. È un segreto”, ha detto a proposito del fotoromanzo.

Martina Nasoni news, i progetti futuri della vincitrice del Gf 16

Ma non è finita qui, perché Martina sarà anche protagonista di una web serie, Instalovers. Qui interpreterà Lisa: “A breve sarà online e parla proprio dell’amore che si sviluppa e nasce sui social”. Martina sta inseguendo i suoi sogni, ha intenzione di studiare recitazione e canto ed è in uscita una sua canzone: “Il pezzo musicale è pronto, stiamo solo decidendo quando farlo uscire. Stiamo finendo anche il videoclip”. In futuro potremmo vederla a Tale e Quale Show o Amici Celebrities, chi lo sa.

Ambra, Kikò e Gaetano: ecco cosa ne pensa Martina Nasoni

Turchese ha approfittato della presenza di Martina anche per parlare del gossip che ha travolto Gaetano, Ambra e Kikò. Ecco cosa ne pensa: “Sì, ho visto tutto. Allora, il fatto è che se parli con una persona sembra che ha ragione lui. Se parli con l’altra sembra che ha ragione l’altra. Non so dove sia la verità, ma chi si deve sentire in colpa ci si senta. Non si va contro gli amici, non si inventano storie per fare trash e gossip, è sintomo di una persona che non ha nulla da dare agli altri e inventa qualcosa per farsi vedere”.