Kikò e Ambra accusano Gaetano, l’ex Giulia attacca la prof: “Finge dall’inizio”

Kikò e Ambra hanno litigato con Gaetano Arena, accusandolo di aver architettato il gossip: le novità a Pomeriggio 5

Novità a Pomeriggio 5 sul presunto triangolo Kikò Nalli, Ambra Lombardo e Gaetano Arena. I tre sono d’accordo su un’unica cosa: il tradimento non c’è stato e la foto del bacio non sarebbe una prova. Secondo i diretti interessati infatti la foto sarebbe estrapolata da un video mentre Gaetano e Ambra si stavano salutando. Insomma, dall’incrocio dei due volti sarebbe stato estrapolato proprio il momento in cui i visi si trovano uno davanti all’altro. Il contrario è stato affermato invece da Barbara d’Urso e altri presenti in studio, come Carlo Mondonico e Alan Fiordelmondo. Quest’ultimo in particolare ha accusato Gaetano, e forse anche altre persone indirettamente, di aver orchestrato tutto e che si tratterebbe di un copione già visto. Forse si riferiva a Taylor Mega e Giorgia Caldarulo? Forse. Gaetano ha negato tutto, sia di aver baciato Ambra sia di aver architettato il gossip.

Gaetano Arena accusato da Kikò e Ambra: “Abbiamo litigato”

Mondonico ha poi sorpreso tutti dicendo che Kikò e Ambra hanno litigato con Gaetano. Quest’ultimo ha confermato: “Sì, abbiamo litigato. Mi hanno chiamato incolpandomi di tutto. Se sei mio amico come ti permetti a dirmi sta roba”. Ovviamente lui ha parlato basandosi sulla sua versione, ovvero che il tradimento ai danni di Kikò non c’è stato e lui avrebbe dovuto credergli, da amico, e non accusarlo. Poi l’ex gieffino ha aggiunto: “Kikò ha detto che quella roba lì l’avevo organizzata io. Il posto dove ci siamo seduti lo ha scelto Ambra, ma come posso organizzare io?”. Ma a Pomeriggio 5 oggi c’era anche Giulia, l’ex fidanzata di Gaetano. Oltre a un battibecco fra i due su quanto sia durata la storia, o la frequentazione, la ragazza si è concentrata maggiormente su Ambra Lombardo.

Pomeriggio 5, l’ex fidanzata di Gaetano contro Ambra Lombardo: “Ha preso in giro Kikò dall’inizio”

Giulia ha detto di non avercela con Gaetano, perché si può sbagliare, ma sembra pronta a combattere una battaglia contro Ambra. “Io ce l’ho con Ambra perché lei ha preso in giro Kikò sin dall’inizio”, così ha esordito. Poi è entrata più nel dettaglio: “Ambra ha preso in giro tutta Italia, dal primo momento. Esistono dei messaggi in cui Ambra dice frasi della serie ‘Devo entrare nella mente del telespettatore medio’. Li ha mandati a una persona che conosciamo entrambi. Lei architettava tutto con Kikò, è una farsa. Ambriful, non Beautiful. Io ho i messaggi. Non è secondo me, io ho tutto: è provato. No, Kikò non è d’accordo. Lo vedo davvero innamorato di lei. Ambra finge dall’inizio”.

Ambra Lombardo sotto accusa, Giulia attacca a Pomeriggio 5: “Nella Casa era tutto scritto”

Anche dopo un po’ di tempo Giulia è tornata all’attacco: “Quello che ha detto quando è tornata nella Casa era tutto scritto e imparato. Mi prendo tutte le responsabilità di quello che dico, perché sono cose provate”. Non è finita qui, perché l’ex fidanzata di Gaetano ha aggiunto altro: “E un’altra cosa: non è il primo tradimento, ce ne sono altri due. Uno è un ex calciatore, l’altro è l’uomo con cui stava quando è entrata in Casa. Lei uscita dalla Casa stava con entrambi”. Giulia ha lasciato intendere di sapere tutto questo da un po’ di tempo, perché si conoscono da un anno e hanno amici in comune. Oggi ha deciso di parlare perché Ambra sarebbe stata la causa della fine della storia con Gaetano.

Ambra Lombardo replica alle accuse: “Sconcerto e vomito, partiranno le denunce”

Ambra ha replicato a ciò che ha sentito nella puntata di Pomeriggio 5. L’ex gieffina ha intenzione di agire: “Sconcerto e vomito, un teatro osceno fatto di bugie, finzione, falsità, calunnie e infamità sul mio conto. Naturalmente partiranno le denunce e subito. La prima sarà questa tale Giulia, che io ho visto due volte in tutta la mia vita”. Ha detto di averla vista nell’albergo in cui alloggiavano tutti i concorrenti del Grande Fratello e ha detto di non voler scendere nei dettagli sul lavoro di Giulia. E infine ha ribadito che non c’è stato nessun bacio con Gaetano. A tal proposito ha detto: “Io sono stata adescata e imbrogliata da una persona che io ritenevo amica. Se sia parte di questa farsa non posso saperlo, non ho prove per poterlo dimostrare”.