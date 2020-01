Daniele Dal Moro nuovo tronista di Uomini e Donne: Martina Nasoni prossima corteggiatrice?

Dopo la vittoria al Grande Fratello 2019 Martina Nasoni è pronta a diventare corteggiatrice di Uomini e Donne? La domanda è lecita dopo che l’ex fiamma Daniele Dal Moro è diventato il nuovo tronista del Trono Classico. Proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia i due hanno vissuto un rapporto tormentato, che non ha avuto un happy ending nella vita di tutti i giorni. Martina e Daniele hanno provato a frequentarsi, a costruire qualcosa di importante nella quotidianità, ma non sono riusciti nell’intento. E la ragazza con il cuore di latta non è per niente interessata a dare una seconda chance al nuovo pupillo di Maria De Filippi. “Scendere a corteggiare Daniele? Mai”, ha chiarito la 21enne, che non è più minimamente interessata a Daniele. A quanto pare i due hanno avuto una brusca rottura e le parole di Gennaro Lillio, altro ex gieffino, lo hanno ampiamente confermato. Il modello napoletano ha aspramente criticato Daniele, non risparmiandolo da un pesante attacco.

Le parole di Gennaro Lillio su Daniele Dal Moro dopo il Grande Fratello

“Caro Daniele Dal Moro, faccio nomi e cognomi, visto che non hai fatto altro che criticare Martina riguardo Uomini e Donne (nei mesi scorsi si è parlato di un coinvolgimento della ragazza sul Trono, ndr), l’amicizia che ha con me, mettendo in dubbio, criticandola, facendo spesso storie o battutine nei suoi confronti, io oggi non posso gioire del fatto che tu sia sul trono. Se non fosse stato così non ti nego che mi avrebbe fatto piacere. Hai tanto parlato, hai tanto millantato, dopo questo posso dire che sei un falso, sei un’ipocrita, sei una persona meschina, una persona viscida. Io sono contento che Martina si sia allontana da te. Buon trono!”, ha detto Gennaro Lillio su Instagram.

Cosa fa oggi Martina Nasoni dopo la vittoria al Grande Fratello

Se Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne, Martina Nasoni ha deciso di prendere un’altra strada dopo il Grande Fratello. La ragazza si sta dando da fare per diventare un’artista completa e per questo sta studiando duramente canto e recitazione.