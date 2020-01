Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne, è ufficiale

Uomini e Donne, presentato il nuovo tronista: è Daniele Dal Moro, adesso è ufficiale

Ora è ufficiale: Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio è in corso una nuova registrazione del Trono Classico ed è stato presentato l’ex gieffino. Abbiamo conosciuto infatti Daniele proprio nell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso e abbiamo sentito molto parlare di lui per la storia con Martina Nasoni. In Casa ci sono stati diversi litigi fra i due, usciti dalla Casa hanno continuato a frequentarsi tra vari tira e molla, fino alla rottura definitiva a novembre. Oggi Daniele è pronto a mettersi in gioco a Uomini e Donne e ha accettato di essere il nuovo tronista. Una scelta della redazione che farà molto discutere, ma intanto è stato diffuso il video di presentazione di Daniele Dal Moro.

Daniele Dal Moro dal Grande Fratello a Uomini e Donne: è il nuovo tronista

Su Witty, il nuovo tronista si è presentato così: “Sono un ragazzo carismatico, determinato, egocentrico. Sono una persona sicura di sé. Mi piace vivere la vita di petto, per me è tutto agli estremi, o bianco o nero. Però allo stesso tempo sono un ragazzo molto sensibile e ho un cuore grande”. Daniele vive da solo, a Verona, da quando ha 17 anni. Una scelta dettata dal fatto che i suoi genitori sono spesso in viaggio per lavoro. Il papà di Daniele Dal Moro è un parlamentare, mentre sua mamma si occupa delle aziende di famiglia. È molto legato a suo papà e vorrebbe vederlo di più, si è anche commosso per lui durante il provino.

Trono Classico, la presentazione di Daniele Dal Moro come nuovo tronista

Il nuovo tronista di Uomini e Donne Daniele Dal Moro, che avevamo già intuito, si è presentato come un ragazzo curioso e sensibile. Non sente affatto di essere un “figlio di papà”, visto che ha fatto diversi lavori prima di raggiungere la sua posizione. Ha lavorato come cameriere oppure sui tetti e in macelleria. Oggi invece è un imprenditore, si occupa di consulenze aziendali in ambito finanziario e sappiamo che ha un socio di cui si fida molto. Grande appassionato di sport, lo considera un rifugio.

Daniele Dal Moro a Uomini e Donne: “Non ho paura di innamorarmi”

Cerca una donna sensibile, di carattere, dolce, buona, intelligente. “Cerco una persona che nella vita per me sia un valore aggiunto. Non ho assolutamente paura di innamorarmi, anzi non vedo l’ora. Sono una persona che nel momento in cui ti ama, ti ama davvero e farebbe qualsiasi cosa per te”, ha aggiunto nel video di presentazione a Uomini e Donne.