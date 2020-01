UeD, Daniele Dal Moro è il nuovo tronista? Spuntano indizi

Uomini e Donne, Daniele Dal Moro nuovo tronista? L’ex gieffino forse al posto di Giulio Raselli

Daniele Dal Moro sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Non vi stiamo dando anticipazioni certe, ma stiamo invece riportando un gossip che è partito oggi in rete. Pare che l’ex gieffino abbia lasciato alcuni indizi qui e là che lo riconducono direttamente al programma di Maria De Filippi. Il Trono Classico sta per perdere un altro protagonista, ovvero Giulio Raselli prossimo alla scelta, per cui potrebbe essere necessario l’arrivo di rinforzi. Al momento sul trono ci sono Carlo Pietropoli e Sara Amira, per cui l’arrivo di un terzo tronista è più che probabile. Non possiamo sapere se sarà per certo Daniele, ma alcuni indizi lasciano pensare che proprio l’ex gieffino approderà alla corte della De Filippi. E di tutta la sua redazione.

Daniele Dal Moro tronista a Uomini e Donne dopo il Gf? Tutti gli indizi

Il Vicolo delle News in questi giorni ha avanzato delle ipotesi su Daniele Dal Moro tronista vedendo alcuni movimenti sospetti. Pare infatti che su Instagram abbia iniziato a seguire degli agenti Mediaset. Un ulteriore indizio è giunto oggi: Daniele ha annullato una serata a causa di impegni televisivi. Ecco il comunicato in questione: “Daniele Dal Moro è profondamente dispiaciuto di dover annunciare l’annullamento della sua partecipazione all’evento ‘La casa di carta Party’ in programma il giorno 13-01-2020 […], per impegni contrattuali televisivi sopraggiunti negli ultimi giorni”. E per ‘impegni contrattuali televisivi’ è stato usato il maiuscolo. Ovviamente potrebbero essere impegni diversi, ma se pensiamo che i tronisti non possono fare serate il mistero si infittisce. Se vedremo o meno Daniele Dal Moro tronista a Uomini e Donne lo scopriremo solo con la prossima registrazione del Trono Classico, in programma il 9 gennaio. Nel frattempo, i fan del programma di Maria De Filippi sono già in rivolta.

Trono Classico, Daniele Dal Moro tronista fa già discutere… ma lui è già stato nel programma!

Da una parte c’è chi non gradirebbe l’arrivo di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne e sostiene che, a questo punto, la redazione scelga i protagonisti un po’ tutti uguali e non faccia nulla per evitare colpi di scena spiacevoli. Dall’altra parte c’è invece chi attacca Daniele, ricordando alcune sue parole pronunciate in questi mesi: l’ex gieffino infatti ha spesso detto di non essere interessato alla televisione e ai followers su Instagram, e di pensare esclusivamente al suo lavoro. Nel caso in cui avesse accettato il trono, tutte queste dichiarazioni oggi stonerebbero un po’, se non fosse che lui ha già partecipato come corteggiatore in passato! Lo ha confessato lui stesso nella Casa, raccontando di aver partecipato all’appuntamento al buio del trono di Sonia Lorenzini e di essere andato via dopo una sola puntata.