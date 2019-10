Martina e Gennaro stanno insieme? “Le voglio bene”, incontro speciale per Daniele

Gennaro Lillio e Martina Nasoni stanno insieme? Il gossip sugli ex concorrenti del Grande Fratello

Durante la frequentazione con Daniele Dal Moro Martina Nasoni e Gennaro Lillio sono stati chiacchieratissimi: il loro incontro a Napoli infatti ha spinto parecchi a credere che la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello di Barbara d’Urso e il personal trainer e modello fossero innamorati o che comunque si piacessero. I due hanno sempre lasciato perdere queste voci di corridoio, anche perché mentre iniziavano a diffondersi nel Web dall’altra parte c’era Dal Moro che litigava con i fan che lo accusavano di non pensare alla Nasoni quando incontrava Valentina Vignali e Erica Piamonte.

Martina e Gennaro, un rapporto chiacchierato: l’ex gieffino chiarisce

Oggi a parlare dell’argomento è stato proprio Gennaro che tra le storie Instagram ha volutamente pubblicato una domanda di un follower sulla sua presunta relazione con Martina: “È vero – questa la domanda – che c’è di più di un’amicizia tra te e Martina?”. “Assolutamente no – ha risposto senza troppi giri di parole Lillio –! Martina per me è come una sorella minore e le voglio un gran bene”. Archiviata la storia con Francesca De André, Gennaro non ha ancora iniziato insomma frequentazioni o storie con altre persone e si gode in solitudine – o almeno questo è ciò che pare dai suoi profili social – questo periodo fatto di bei successi.

Le ultime news su Martina e Daniele, tra polemiche e Uomini e Donne

Sembra essere un bel periodo anche per la Nasoni, che pare essere destinata al trono di Uomini e Donne, mentre continuano le polemiche sul profilo Instagram di Daniele: l’ex gieffino infatti ha annunciato che stasera avrebbe incontrato “una persona” e tutti hanno iniziato a bersagliarlo di domande e a tirare in ballo ancora una volta sia Erica sia Valentina. Furiosa la risposta di Dal Moro: “Ma potrò fare quello che voglio – questo ad esempio ciò che ha scritto a un’utente che lo aveva criticato – o devo rendere conto a te, non ho capito! Fatti la tua vita!”. Il tutto poi commentato da un esplicito “Fatevi curare da uno bravo” e da un messaggio pubblicato nella storia successiva: “Giuro che stasera vado in un ni…t club solo per farvi scoppiare il fegato”. Cambiano i protagonisti insomma ma le polemiche social non accennano ad arrestarsi.