Dal Moro su Martina tronista a sorpresa: “Vai a corteggiarla”, l’ex gieffino convinto

Martina Nasoni tronista dopo la rottura con Daniele Dal Moro, i fan: “Non può finire”

L’indiscrezione su Martina Nasoni tronista a Uomini e Donne si è diffusa in rete nella giornata di oggi ma in realtà avevamo ipotizzato da tempo che sarebbe stata tra i protagonisti di questa stagione, visto il successo avuto con il Grande Fratello. Il fatto che la frequentazione con Daniele Dal Moro però fosse continuata e che quindi Martina non fosse libera sentimentalmente non ci ha spinto a pensare in questi giorni a una sostituzione di Sara Tozzi, che dopo Uomini e Donne sta cercando di ritornare alla vita di tutti i giorni, con l’ex gieffina. Non ci avevano pensato neanche i fan forse, visto che qualcuno ha scritto a Daniele dicendo “Quello che abbiamo visto tra voi due non può finire”; Dal Moro ha risposto a suo modo citando il brano di Eros Ramazzotti che riprende le parole del follower dimostrando quindi di non essere interessato più di tanto a un possibile ritorno con Martina.

Uomini e Donne, Daniele reagisce così a Martina tronista

Le domande a Dal Moro sono state tante e molte riguardavano proprio Martina che intanto non ha smentito la sua partecipazione a UeD come tronista. “Forse Marty sul trono – gli hanno fatto notare –. Che pensi?”; la risposta dell’ex gieffino è stata una canzone di Lucio Dalla: Attenti al lupo. “Non perdi tempo per denigrare Martina – gli ha fatto notare subito dopo un fan – e quello che prova per te con questa storia idiota… La prendi in giro sempre”. “Guarda, questo qua è il c…o che me ne f…a di quello che hai appena detto tu”, ha risposto in modo meno ambiguo Dal Moro. E non è finita qui.

Daniele Dal Moro corteggiatore di Martina dopo il Grande Fratello? La risposta

Quando gli hanno detto “Vai a corteggiarla” Daniele si è fatto una grossa grassa risata che fa intendere che non lo vedremo mai a Uomini e Donne; certo si può sempre cambiare idea ma dubitiamo che questo accadrà, visto che un po’ abbiamo imparato a conoscere Dal Moro dal Gf in poi. Aspettiamo a questo punto ulteriori anticipazioni su UeD, anche se il silenzio della Nasoni sembra essere una conferma.