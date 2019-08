Gf Daniele Dal Moro tra Erica e Martina, fan insorgono e lui sbotta: “Siete dei folli”

Grande Fratello, Daniele Dal Moro nella bufera: i fan insorgono contro Erica

Le vicende del Grande Fratello 16 hanno ancora strascichi: il triangolo, o presunto tale, tra Daniele, Erica e Martina non è ancora finito. I fan hanno da sempre visto bene insieme Daniele Dal Moro e Erica Piamonte, sin dalle loro prime discussioni nel Camping Carmelita durante la prima settimana. Ma nella Casa si è formata un’altra coppia, o meglio è nata una nuova intesa, quella tra Daniele e Martina e quindi ci sono anche i fan di questa possibile coppia. Ebbene, nelle ultime ore si stanno scontrando i fan delle due fazioni, con Daniele che si trova suo malgrado al centro di questi dibattiti e si è sfogato su Instagram. Tutto è partito quando in una chat con un fan Erica avrebbe detto che Daniele non prova dei forti sentimenti verso Martina. Per questo i fan della vincitrice del Gf sono agguerriti contro Erica, tartassandola di messaggi su Instagram e pretendendo spiegazioni da lei.

Gf, Erica Piamonte tra Daniele e Martina? Lei risponde

La Piamonte ha risposto a una domanda sull’argomento e chiarito ulteriormente la sua posizione. A chi le ha chiesto se ha litigato con Daniele a causa delle chat, lei ha risposto: “Ragazzi ovviamente non abbiamo litigato! Perché avremmo dovuto? Dopo oggi ho capito che non è chiaro a tutti il fatto che io non mi nascondo dietro a un dito e ho sempre detto quello che penso su questa storia, quindi anche Dani ha sempre saputo tutto quello che penso chiaramente!”. E poi ha proseguito: “Figuriamoci se non posso dire la mia adesso che la questione riguarda pure me! Sono accusata di robe assurde da mesi”. Ma anche Daniele viene preso di mira dalle fan di una e dell’altra!

Daniele Dal Moro tra Erica e Martina, lo sfogo: “Siete dei folli”

Daniele non ha risposto a delle domande, ma ha scritto direttamente un duro sfogo. Queste le sue parole: “Siete dei folli… Da una parte sono invaso dai direct delle fan di Erica che mi dicono che devo difenderla e che me ne lavo le mani. Dall’altra le fan di Martina che mi dicono la stessa cosa (aggiungendo che sono un uomo di me..a, niente di nuovo da questa parte insomma)”. A questo punto ha chiarito la sua posizione: “Ve lo dico una volta sola… Sapete perché non parlo? Perché ho capito dopo tanti mesi che l’unica cosa giusta da fare è il silenzioso. Tanto avete sempre qualcosa da dirmi”. E poi ha aggiunto che per lui era meglio andare in palestra. “Non sono né da Erica né da Martina”, ha specificato ironicamente e ha invitato i fan a porsi due domande sul perché lui preferisce stare con le persone care. E non dimentichiamo che Daniele aveva già chiarito il suo rapporto con Erica.