Francesca De André: Gennaro Lillio risponde alla lettera di Giorgio

Gennaro Lillio a Pomeriggio 5: la replica all’ex fidanzato di Francesca De André

Ha suscitato parecchio clamore la lettera che Giorgio Tambellini ha scritto su Di Più all’ex fidanzata Francesca De André. Il giovane, dopo i litigi e tradimenti venuti a galla all’ultima edizione del Grande Fratello, ha pubblicamente chiesto perdono alla figlia di Cristiano De André. Non solo: Giorgio ha proposto a Francesca di tornare insieme, di dare una seconda chance al loro amore. Non è mancata poi una frecciatina a Gennaro Lillio, che Tambellini ha definito noioso e del tutto inadeguato per un tipo vivace come la De André. Nella prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5 il modello napoletano ha voluto dire la sua su tale lettera e non ha risparmiato una stoccata al toscano.

Cosa pensa Gennaro Lillio della lettera di Giorgio Tambellini

“Ogni mattina mi guardo allo specchio e sono felice della persona che sono, di essere noioso ma almeno sono una persona sana. Io ho dei principi, non tradisco le donne, non le tratto come sfizi”, ha detto Gennaro Lillio a proposito della lettera che Giorgio Tambellini ha scritto a Francesca De André. Una vera e propria stoccata, che in molti su Twitter hanno apprezzato. Barbara d’Urso ha provato ad andare a fondo ma Gennaro ha preferito non rilasciare ulteriori commenti sulla vicenda. Una cosa è però certa: Gennaro ha amato davvero Francesca e ha sofferto per la fine di questa relazione. “Non mi pento di nulla, io ho provato dei sentimenti veri. Su di lei ho qualche dubbio ma le auguro il meglio”, ha chiarito Gennaro.

Perché Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati

Come puntualizzato a Pomeriggio 5 da Gennaro Lillio la storia con Francesca De André è terminata per incompatibilità caratteriale e stili di vita diversi. Al momento nessun commento è arrivato dalla nipote del grande Fabrizio, che dopo la rottura con Lillio ha mantenuto un profilo basso.