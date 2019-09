Francesca De André: la lettera dell’ex fidanzato Giorgio su Di Più

Nuovo capitolo della telenovela su Francesca De André. Dopo l’addio a Gennaro Lillio e il presunto ritorno di fiamma con Giorgio Tambellini è quest’ultimo a rompere il silenzio. In una lettera scritta sul settimanale Di Più il toscano ha chiarito che per il momento Francesca non è ancora tornata tra le sue braccia. Ma Giorgio sta facendo di tutto per riconquistare la figlia di Cristiano De André e, tra le tanti cose, ha pubblicamente chiesto scusa alla giovane per il suo tradimento. Un piccolo tradimento -a detta di Giorgio solo un bacio con un’altra mentre Francesca era al Grande Fratello- dopo che sono uscite le prime immagini della De André tra le braccia di Lillio. Dunque, Tambellini ha solo reagito per gelosia e ora che Francesca e Gennaro si sono lasciati è pronto a riprendere in mano quella relazione nata un anno fa, per caso, in Toscana, grazie ad amici in comune.

Le ultime parole di Giorgio Tambellini su Francesca De André

“Nonostante i tanti errori che ho fatto, io non ho mai messo in discussione il sentimento che mi lega a te: sì, ti amo ancora Francesca e voglio gridarlo al mondo. Ma come prima cosa voglio chiederti scusa. Scusa se ti ho fatto soffrire, se ti ho tradito, scusa se ti sei sentita umiliata, scusa perché sono stato uno stupido, ma ero confuso, arrabbiato”, ha premesso Giorgio Tambellini nella sua lettera su Di Più. “Mentre eri nella Casa ti ho tradito perché ti vedevo interessata a Gennaro ed ero geloso, arrabbiato…Ma con quella ragazza c’è stato solo un bacio”, ha spiegato l’ex fidanzato della De André. Giorgio non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata a Gennaro Lillio: “Più leggevo di voi e più pensavo: “Ma che ci fa la mia Francesca con quello là?”. Proprio non riuscivo a vederti con uno come lui, tranquillo, calmo, quasi noioso. Tu, Francesca, hai bisogno del brivido, dell’allegria, della follia”.

Perché Francesca De André e Gennaro Lillio si sono lasciati

Francesca De André riuscirà a perdonare Giorgio Tambellini e a dare una seconda chance al loro amore? Dopo la rottura con Gennaro Lillio la nipote del grande Faber è tornata a seguire l’ex fidanzato su Instagram ma non si è pronunciata sulla questione. Senza contare che, stando ai recenti gossip, la 29enne sarebbe corteggiata da qualche settimana da un ricco e focoso corteggiatore. La De André farà un tuffo nel passato con Giorgio o sceglierà di andare avanti? Intanto Gennaro ha rivelato i motivi della rottura con la giovane: “Semplicemente siamo due persone con obiettivi diversi e abbiamo delle esigenze diverse. Non parlando lo stesso linguaggio, abbiamo scelto di dividere le nostre strade. Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi”.