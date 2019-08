Grande Fratello: Francesca De André ha un corteggiatore ricco e focoso

Ultime news su Francesca De André dopo il Grande Fratello 16

Svolta sentimentale nella vita di Francesca De André, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Da qualche settimana la figlia di Cristiano De André è tornata single: è finita dopo pochi mesi la storia d’amore con Gennaro Lillio, modello napoletano conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia. E ora Francesca avrebbe un corteggiatore assai ricco e focoso, pronto a tutto pur di conquistarla. A spifferarlo è il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 29 agosto. Al momento non è chiaro se la nipote del grande Faber cederà alla corte dell’uomo misterioso ma è certo che la 29enne è in cerca di emozioni nuove, in grado di cambiarle la quotidianità.

Francesca De André non è tornata con l’ex fidanzato Giorgio

Dopo l’addio a Gennaro Lillio si è parlato insistentemente di un ritorno di fiamma tra Francesca De André e l’ex fidanzato Giorgio Tambellini. In realtà i due si sono solo visti per un ultimo confronto e hanno ripreso a seguirsi su Instagram in segno di affetto e stima. Nulla di più per Francesca, che per ora preferisce restare single e godersi gli amici e le varie ospitate in giro per l’Italia. In attesa di tornare nel salotto di Barbara d’Urso, dove è da anni una delle opinioniste di punta.

Francesca De André: fine dell’amicizia con Erica Piamonte

Negli scorsi giorni Francesca De André ha ricevuto una bella frecciatina da Erica Piamonte, con la quale aveva stretto un buon rapporto al Grande Fratello. Una volta finito il programma le due si sono allontanate e la loro amicizia si è bruscamente interrotta. Diverso il discorso tra Francesca e Guendalina Canessa: le ex storiche di Daniele Interrante, dopo anni di ripicche e guerre, sono finalmente unite e complici.