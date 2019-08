Erica Piamonte sulla rottura tra Francesca e Gennaro: la risposta spiazza

Erica Piamonte dice la sua sulla rottura tra Francesca De André e Gennaro Lillio

Erica Piamonte dice la sua sulla rottura tra Francesca De André e Gennaro Lillio. L’ex gieffina, che ha instaurato una bellissima amicizia con Taylor Mega dopo il Grande Fratello, risponde alle domande dei suoi fan sulle Stories di Instagram. Oltre a chiederle domande personali, il pubblico vuole anche conoscere la sua opinione su quanto accaduto tra Francesca e Gennaro. Dopo la fine del reality, la coppia sembrava aver trovato il sereno lontano dai riflettori. I fan hanno continuato a sostenerli, fino a quanto è arrivato l’annuncio sulla rottura. A dare la notizia ci ha pensato Lillio, seguita da un messaggio scritto dalla De André. Non si conosce esattamente il motivo per cui i due abbiano scelto di chiudere la loro brevissima relazione, nata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Si pensa che dietro alla rottura ci sia lo zampino di Giorgio Tambellini. Infatti, quando Gennaro ha informato i fan su quanto accaduto ha condiviso anche uno screen che riprendeva un gesto social di Francesca. La De André è tornata a seguire l’ex fidanzato e forse questo ha portato Lillio a prendere un’altra strada.

Erica Piamonte, la risposta sulla rottura tra Francesca e Gennaro: “C.V.D.”

“Chi nasce quadrato non muore tondo”, scriveva Gennaro annunciando la rottura con Francesca. Ora il pubblico chiede a Erica di dire la sua su quanto accaduto tra i suoi due ex compagni d’avventura. “C.V.D.”, questa è la risposta che la Piamonte dà alla domanda fatta da un utente. L’abbreviazione dovrebbe corrispondere a “Come volevasi dimostrare”. Infatti, sappiamo che solitamente viene usata questa sigla proprio per fare questa affermazione. Cosa vorrà dire Erica con questa risposta? Ovviamente non lascia dubbi sulla sua opinione. A quanto pare, la Piamonte non è rimasta per nulla sorpresa di fronte alla rottura tra Francesca e Gennaro.

Erica Piamonte sente la mancanza di Taylor Mega e sogna un lavoro nel mondo della televisione

Sembra proprio che Erica non sia rimasta sorpresa dalla notizia sulla fine della relazione di Francesca e Gennaro. L’affermazione “come volevasi dimostrare” sembra non lasciare alcun dubbio. Nel frattempo, la Piamonte non nega di sentire la mancanza di Taylor, con cui ha trascorso recentemente una vacanza, tra divertimento e relax. Erica ora sogna di lavorare nel mondo della televisione. Vorrebbe studiare per diventare attrice e afferma di vedersi anche bene nel ruolo di presentatrice!