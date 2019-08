By

Che rapporto hanno oggi Francesca De André e Guendalina Canessa

Dopo anni di lotte, dichiarazioni al vetriolo e ripicche, Francesca De André e Guendalina Canessa hanno trovato un punto di incontro. Tutto merito del Grande Fratello 16, dove la prima era concorrente mentre la seconda è stata ospite per due settimane. In seguito ad un acceso confronto le due sono diventate buone amiche, ma spente le telecamere cosa è successo? La figlia di Cristiano De André ha ancora un legame forte e speciale con l’ex moglie di Daniele Interrante? Il rapporto tra le due è davvero reale come si è mostrato dopo l’uscita di Guendalina dalla Casa più spiata d’Italia? Ebbene sì, tutto vero! È stata la stessa Francesca a confessarlo, rivelando di sentire ancora oggi la Canessa.

Francesca De André e Guendalina Canessa sono ancora amiche

“Io e Guendalina ci sentiamo spesso ed è bellissimo. Sono molto contenta. Questo dimostra che quando ci sono i presupposti giusti per le riappacificazioni, queste vanno a buon fine”, ha dichiarato Francesca De André in un’intervista concessa al settimanale Vero. Grazie al Grande Fratello è migliorato pure il rapporto con Daniele Interrante, che con la De André ha vissuto una bella e intensa storia d’amore. “Abbiamo abbassato le armi”, si è limitata a dire Francesca.

Francesca De André e Gennaro Lillio si sono lasciati

Se dopo il Grande Fratello Francesca De André è riuscita a riconciliarsi con Guendalina Canessa e Daniele Interrante, diversa è la situazione con Gennaro Lillio. Dopo tre mesi, la relazione tra i due si è bruscamente interrotta. A mettere zizzania Giorgio Tambellini, l’ex fidanzato che Francesca è tornata a seguire sui social network.