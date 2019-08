Francesca De André e Gennaro, è finita. Parla Lillio: i motivi

Francesca De André e Gennaro, è finita. Lillio, con amarezza, racconta il retroscena della rottura e pubblica uno screen in cui si menziona Giorgio Tambellini

AGGIORNAMENTO: anche Francesca De André ha dato la sua versione (fondo all’articolo)

Francesca De André e Gennaro Lillio sono giunti al capolinea. Le voci delle scorse ore che narravano di una forte crisi di coppia sono state confermate dal diretto interessato che, tramite una Stories Instagram, ha fatto sapere della rottura. L’ex gieffino ha spiegato che la decisione di troncare il rapporto non è odierna, ma risale a una settimana fa. Ma c’è di più: nel messaggio Gennaro ha anche messo uno screenshot che certifica che l’ormai ex fidanzata ha ricominciato a seguire sui social Giorgio Tambellini, suo ex ragazzo che ha fatto molto rumore al Grande Fratello 16. La De Andrè è entrata da fidanzata di Tambellini nel reality, ma durante il programma lui è stato paparazzato in atteggiamenti ‘pericolosi’. Alla fine Francesca, una volta conclusasi la trasmissione, ha intrapreso una love story con Lillio, lasciandosi alle spalle Giorgio. E ora?

“Chi nasce quadrato non muore tondo”

Genaro Lillio, poche ore fa, su Instagram, ha confidato di aver chiuso la relazione con Francesca: “Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è ormai giunta al capolinea. Ho preso questa decisione una settimana fa e a oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta. Non ci sono mai stati calcoli o strategie, ma solo amore che per me va di pari passo con il ‘rispetto’. C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone. Ma i proverbi insegnano che ‘chi nasce quadrato non muore tondo'”. Alla fine del messaggio Gennaro aggiunge la foto che certifica che la De André ha ricominciato a seguire Giorgio.

Il botta e risposta tra Francesca e Gennaro

La crisi in corso tra i due si era captata lungo la giornata di ieri, quando la De André ha condiviso su Instagram il brano di Ultimo “Ti dedico il silenzio”. A tale gesto è seguita la replica di Gennaro che ha scritto: “Purtroppo, quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti, come qualsiasi altra forma di mancanza sulla tua persona, forse sì… è meglio il silenzio. Fiero di me e fiero della mia persona, vado avanti sempre a testa alta! I miei valori non li cambierò mai! Grazie mamma!”. Infine, oggi, è arrivata la conferma della rottura.

Versione Francesca De André: