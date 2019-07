Francesca e Gennaro innamorati: “Giorgio ci ha riprovato ma…”

Francesca De André: ultime news su Giorgio e Gennaro Lillio

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Francesca De André e Gennaro Lillio. Dopo la fine del Grande Fratello 16 il rapporto tra i due si è intensificato ed è diventato più profondo. Per la gioia di quei fan che hanno sempre creduto in questa relazione nonostante le critiche e le malelingue. E soprattutto nonostante la presenza di Giorgio Tambellini, l’ormai ex fidanzato di Francesca. Quest’ultima, in un’intervista concessa a Spy, ha rivelato che il ragazzo ha provato a riconquistarla dopo la fine del reality show condotto da Barbara d’Urso. Ma la figlia di Cristiano De Andrè non ha regalato nessuna chance al suo ex compagno: ha preferito andare avanti con Gennaro, che gli sta offrendo tanti e unici momenti di spensieratezza e serenità.

Le ultime dichiarazioni di Francesca De Andrè su Giorgio

“Giorgio mi ha cercata spesso. Avrebbe voluto riprovarci e ha versato tante lacrime per me ma io non ho voluto né sentirlo e né vederlo: è un capitolo chiuso”, ha detto seccamente Francesca De Andrè alla rivista edita da Mondadori. La 29enne guarda al futuro insieme a Gennaro Lillio, l’uomo che le ha indubbiamente cambiato la vita. “Ormai siamo una coppia a tutti gli effetti: è vero amore! Fuori dalla Casa abbiamo trovato un equilibrio. Lui, poi, ha dimostrato di avere molta più “ca…mma” di quanta non ne avesse dimostrata durante il reality. Nessuno se lo aspetta, ma ora sono io a tenere a bada lui. Ho anche conosciuto una parte della sua famiglia”, ha raccontato la nipote di Fabrizio De Andrè.

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: una coppia poco social

Di recente Gennaro Lillio ha fatto preoccupare tutti con uno strano post che sembrava annunciare una crisi con Francesca De Andrè. In realtà il modello ha solo condiviso un romantico aforisma: in un secondo momento ha chiarito che la storia con la nuova fidanzata procede a gonfie vele e che preferisce viverla fuori dai social network.